Активисты потребовали провести новую экспертизу золотодобычи на Амулсаре

21 августа 2020, 01:09

Нехватка информации о проекте разработки Амулсарского месторождения ставит под сомнение выводы проведенной ранее экологической экспертизы, считают активисты. Во время акции протеста в Ереване они потребовали провести новую экспертизу золотодобычи, а также призвали власти озвучить свою позицию по этой проблеме.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Джермука с 2014 года протестуют против разработки Амулсарского месторождения. Ситуация в Амулсаре обострилась после того, как в ночь на 4 августа геологоразведочная компания Lydian Armenia заменила вагончики, в которых жители дежурили на подступах к горе, на свои, 5 августа там собралось около 200 активистов. К 7 августа вагончики Lydian Armenia были передвинуты с обочины дороги, но акции протеста продолжились. 20 августа активисты провели автопробег из Джермука в Ереван, объявив это началом серии мирных акций неповиновения.

Массовые акции протеста проходили в августе не только в районе горы Амулсар. Так, 6 августа ереванская полиция задержала участников велопробега в поддержку жителей Джермука. 10 августа возле здания парламента Армении собрались около 20 активистов, чтобы поддержать жителей Джермука. Половину участников этой акции задержали, на них составлены административные протоколы о неподчинении требованию полиции. Активисты обвинили силовиков в предвзятости, так как они не пресекают акции сторонников эксплуатации Амулсарского месторождения.

Вечером 20 августа прошла акция протеста защитников Амулсара, которые шествием от площади Свободы направились к зданию правительства Армении. Полиция сопровождала активистов, периодически призывая их соблюдать социальную дистанцию и надевать маски. У здания правительства участники акции растянули транспарант с надписью "Пока мы есть - никакого рудника" с хэштегом #крепкая гора, #Saved_Amulsar, а также с плакатами "Оценки воздействия на окружающую среду признать недействительным", "Разорви цепь молчания. Закрой месторождение - спаси жизни" и другими. В ходе шествия активисты скандировали "Амулсар - лишь гора!", "Мы - хозяева Амулсара!", эти кличи сопровождала барабанная дробь, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

К участникам мероприятия присоединились также жители города Джермук, которые ранее днем двинулись автошествием в сторону столицы, сообщил 20 августа Аrminfo.

Перед зданием правительства активисты зачитали письмо, адресованное премьер-министру Николу Пашиняну и министру окружающей среды Романосу Петросяну, в котором призвали признать недействительным оценки воздействия Амулсарского проекта на окружающую среду, данные компанией ELARD, и назначить новую экспертизу, передал корреспондент "Кавказского узла". К активистам вышел представитель правительства Александр Казарян, кому и было передано письмо-требование от жителей общины Джермук и их единомышленников.

В феврале 2019 года правительство Армении выделило около 400 тысяч долларов на исследование экологических рисков разработки месторождения золота в Амулсаре. Международная экспертная группа сочла минимальными риски для окружающей среды при эксплуатации Амулсарского месторождения, заявил Следком Армении 14 августа. Это заявление жители города Джермук встретили акциями протеста.

После этого активисты направились к третьему корпусу правительственного здания, где располагается Минэкологии. Здесь они также зачитали свои требования. Во время акции перед зданием Минэкологии были организованы национальные танцы. Мероприятие завершилось в 20 часов по местному времени 15-минутным молчанием, которое, по словам активистов, "символизирует молчание правительства в вопросе Амулсара".

Активисты требуют проведения новой экспертизы экологических угроз от разработки Амулсарского месторождения, заявил в своем выступлении член Всеармянского экологического фронта Левон Галстян. "В заключении [ELARD] четко говорится, что на основании предоставленной информации компании Lidian Armenia o возможных рисках невозможно дать оценки воздействия Амулсарского проекта на окружающую среду - соответственно, нужна новая экспертиза", - отметил Галстян.

Он также напомнил, что подавляющее большинство жителей общины высказались против эксплуатации месторождения, соответствующее решение принял Совет укрупненной общины Джермука на основании около трех тысяч человек. Участники акции также предупредили власти о начале мирных акций неповиновения, передал корреспондент "Кавказского узла".

Акция 20 августа носит предупредительный характер, заявил активист Гегам Оганян. По его словам, если власти не примут решение по данной проблеме, их ждут более серьезные протесты на улице. Оганян отметил, что правительство молчит по вопросу Амулсара, не высказывает своей позиции, и именно поэтому акция 20 августа называлась "Акция молчания".

Активист считает, что правительство пытается растянуть время. Поддержка со стороны граждан в вопросе Амулсара, по словам Оганяна, возрастает. "С каждой акцией увеличивается число участников, и это связано не только с их позицией в вопросе Амулсара, но и с отношением к работе правительства", - заявил Оганян, добавив, что из политических партий протесты своим участием временами поддерживают "Решение гражданина", "Сасна Црер", "Процветающая Армения".

Самвел Багратян не раз принимал участие в акции в поддержку Амулсара. По его словам, людей 20 августа вывело на улицу молчание властей. "На высшем уровне власти заверяли, что даже если будет 1% угрозы окружающей среде, добывать золото на Амулсаре не будут. И длительное время все ждали развитий, но после того как Lidian Armenia сменила свою охрану и начались конфликты, появились опасения, что власти не выдержали давления", - отметил корреспонденту "Кавказского узла" Багратян.

Акция 20 августа была символическая, организованная инициативной группой "Амулсар без месторождения", и главное ее требование – чтобы власти высказали свою позицию, заявил активистка Теймине Енокян.

"Терпение людей на исходе, а власти не предпринимают никаких действий, поэтому есть необходимость активистам прибегнуть к более активным действиям", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" участник акции Аршак Мелконян, добавив, что все проведенные акции были спонтанными.

Напомним, что 19 августа участники флешмоба в Ереване заявили, что армянские власти игнорируют ситуацию с Амулсарским месторождением, несмотря на массовые протесты. Власти отгородились от проблемы, не комментируя ситуацию вокруг Амулсара, указала Теймине Енокян. "Подобными акциями мы добиваемся их реакции на свои требования, главное из которых – отозвать документ с оценкой воздействия на окружающую среду, который чиновники выдали компании Lydian Armenia. Наши акции будут продолжаться, пока власти не отреагируют", - подчеркнула она.

В Армении также проходили протесты против разработки на золоторудном месторождении "Сотк", где, по мнению местных жителей, не соблюдаются экологические нормы, а из-за взрывов на руднике загрязняется питьевая и оросительная вода. Компания-разработчик заявила о постоянном мониторинге состояния окружающей среды.