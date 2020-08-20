Дело об экстремизме в толковании Корана привело к конфликту судебных решений

20 августа 2020, 15:52

Решение суда в Самаре, который признал экстремистским материалом толкование Корана Абд ар-Рахмана ас-Саади в переводе Эльмира Кулиева, вступило в противоречие с выводом суда в Татарстане, который в 2018 году отказался увидеть в книге признаки экстремизма.

Как писал "Кавказский узел", 18 августа Красноглинский райсуд Самары завершил продолжавшееся больше двух лет рассмотрение иска прокуратуры о признании экстремистским материалом толкования Корана Абд ар-Рахмана ас-Саади в переводе Эльмира Кулиева. Суд нашел признаки экстремизма в первом томе издания, адвокаты намерены обжаловать приговор, сообщил руководитель издательства "Умма" Асламбек Эжаев.

Силовики со второй попытки добились признания экстремистским материалом толкования Корана Абд ар-Рахмана ас-Саади в переводе Кулиева. Ранее Лаишевский райсуд Татарстана отказал в удовлетворении аналогичного иска Приволжской транспортной прокуратуры, сообщило 19 августа "Idel.Реалии".

Заседание Лаишевского райсуда состоялось 7 августа 2018 года, Приволжская транспортная прокуратура требовала признать экстремистским материалом все три тома "«Толкования Священного Корана. Облегчение от Великодушного и Милостивого» (автор - Абд ар-Рахман ас-Саади, перевод с арабского Э.Кулиев)", изданного в 2008 году, но судья прекратил делопроизводство, сообщило в тот же день издание "Ансар.Ru".

"Очень удивительное событие для нас, такого еще не было. Можно сказать, это прецедент", - привело издание слова Асламбека Эжаева. Аналогичное мнение высказал адвокат Равиль Тугушев. "Это историческое событие. Такого еще не было, чтобы прокуратура обратилась в суд и ей сразу отказали в признании мусульманских книг экстремистскими материалами. До этого скандальные решения отменялись во второй инстанции. Если в другом регионе захотят признать эти книги запрещенными, то можно будет ссылаться на сегодняшнее решение", - процитировало адвоката издание.

В 2015 году закон о запрете признавать экстремистскими тексты священных книг был принят после того, как Рамзан Кадыров подверг резкой критике решение горсуда Южно-Сахалинска о книге "Мольба (дуа) к Богу: ее значение и место в Исламе". Книга, состоящая из перевода аятов Корана и изречений, приписываемых пророку Мухаммаду, 19 августа 2015 года была признана экстремистским материалом. Это вызвало общественный резонанс, Рамзан Кадыров назвал "национальными предателями" и "шайтанами" судью и прокурора и потребовал от них извинений. 9 сентября 2015 года Рамзан Кадыров подал жалобу на решение суда. 23 ноября 2015 года в закон N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" была добавлена статья, согласно которой Библия, Коран, Танах и Ганджур (Танах и Ганджур - Священные писания в иудаизме и буддизме соответственно. - Прим. "Кавказского узла"), их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими материалами.

Запрет признавать экстремистскими тексты священных книг не коснулся толкования Корана

По данным прокуратуры, книга "Абд ар-Рахман бин Насир. Толкование Священного Корана "Облегчение от Великодушного и Милостивого": Смысловой перевод Корана на русский язык с комментариями Абд ар-Рахмана ас-Саади: в 3 томах / Перевод с арабского Эльмира Кулиева (Москва, Эксмо: Умма, 2014 (тома 1 и 3))" была изъята сотрудниками ФСБ в молельном доме религиозной группы «Джамаат Красный Пахарь» в поселке Красный Пахарь в Самаре.

Прокуратура со ссылкой на лингвистические исследования УФСБ указала, что в книгах содержатся высказывания экстремистского характера, направленные на возбуждение ненависти, вражды либо розни по признаку отношения к религии в отношении групп «иудеи», «христиане», «неверующие».

Прокуратура не учла, что все авраамические религии, традиционные для народов России, проповедуют превосходство своих адептов над представителями других конфессий, сообщил ранее "Кавказскому узлу" участвовавший в процессе адвокат из Казани Руслан Нагиев. "Само по себе утверждение о превосходстве адептов одной конфессии над адептами других конфессий экстремизмом не является. Доказывая истинность иудаизма перед другими конфессиями, иудеи ссылаются на Тору и Талмуд, доказывая истинность христианства над иудаизмом и исламом, христиане ссылаются на Ветхий и Новый Завет, а также на правила Вселенских соборов. Однако никто не говорит о том, что все вышеназванные книги призывают к экстремизму", - сказал он.

Интерес правоохранителей к религиозным книгам иногда возникает случайно – например, если книга найдена при обыске, пояснил ранее "Кавказскому узлу" директор информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский.. "Например, если она была в доме у человека, у которого проводился обыск, которого они относят к террористам и экстремистам, эта книжка автоматически становится подозрительной, и в ней начинают искать что-либо плохое, и далее вопрос лишь в том, за что у сотрудника прокуратуры или эксперта цепляется глаз", - пояснил Верховский.

Поправки, внесенные в 2015 году в закон "О противодействии экстремистской деятельности", не конкретизируют позицию государства в отношении переводов священных книг, рассказал ранее "Кавказскому узлу" управляющий партнер бюро "Плиев, Лепшаков и партнеры" Муса Плиев.

"Тафсир (толкование) Корана также недопустимо запрещать, так как основой любого толкования всегда является текст Священного писания. Более того, общепринятые версии толкования Корана, такие, как тафсир Абдурахмана Ас-Саади, признаны авторитетными учеными исламского мира. Не думаю, что найдутся эксперты в этой области более сведущие, чем исламское академическое сообщество", - сказал Плиев.

По его мнению, в законе следует уточнить, что запрету не подлежат также общепризнанные переводы священных книг. "С учетом того, как происходит запрет исламской литературы, велика вероятность судебной ошибки. Поэтому полагаю, что необходимо усовершенствовать законодательство в части запрета признания экстремистскими не только самих писаний, но даже их толкований, а особенно трудов признанных авторитетов в этой области", - пояснил юрист.

Тафсиры рассматриваются как исторические документы разных эпох, и отношение к их тексту должно быть нейтральным, сказал ранее "Кавказскому узлу" заместитель директора "Кунсткамеры", исламовед и арабист Ефим Резван. "Это же самое можно отнести к любой другой религиозной литературе. Ведь если, скажем, взять текст Ветхого Завета, то там можно легко найти страницы с призывом к межконфессиональной, межнациональной или к какой-нибудь другой розни. Поэтому само отношение к этим текстам должно быть нейтральным. Ситуация же с классическими трудами исламского богословия складывается так, что в последние десятилетия к ним обращаются, их цитируют и представители «джихадистских» группировок для оправдания своих действий. Но при этом сами же исламские ученые, к примеру Аль-Азхара, дают опровержение доводам джихадистов, указывая на историческую обусловленность этих письменных памятников. И проблему не решит отказ от публикации. Наоборот, надо публиковать, но сопровождать труды классических знатоков ислама грамотным введением и научными комментариями", - сказал он.

Сам Эльмир Кулиев ранее рассказал "Кавказскому узлу", что при переводе таких трудов, как толкование Корана Абдурахмана ас-Саади, считает необходимым передать точный смысл и стиль оригинала. "Тафсир ас-Саади - это уже часть мусульманского наследия, и при научном переводе такого труда стоит задача передать точный смысл и стиль оригинала. Этот перевод используют специалисты, на него ссылаются исследователи, соглашаться или не соглашаться нужно с мнением автора книги, а не с переводчиком. Другое дело, что назрела необходимость составлять тафсиры Корана на русском языке с учетом проблем и вызовов, с которыми сталкиваются мусульмане в России и странах ближнего зарубежья. Это очень сложная задача, и специалистов, которые могли бы взяться за нее, не вызвав на себя шквал беспощадной критики, сегодня единицы", - сказал он.

В 2013 году мусульманская общественность добилась отмены решения о признании экстремистской книги Кулиева "Смысловой перевод священного Корана на русский язык", которое принял Октябрьский райсуд Новороссийска по иску прокуратуры. В 2012 году по решению Ленинского райсуда Оренбурга в список экстремистских материалов был включен другой труд ученого - "На пути к Корану". На "Кавказском узле" размещена биографическая справка об Эльмире Кулиеве.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован общероссийский список материалов, признанных судом экстремистскими.