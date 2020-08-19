Книги толкования Корана Абд ар-Рахмана ас-Саади. Фото: https://moymir.ru/tolkovanie-svyashennogo-korana-v-3-tomakh-807797.html

19 августа 2020, 19:29

Суд признал экстремистским толкование Корана в переводе Кулиева

Красноглинский районный суд Самары завершил продолжавшееся более двух лет рассмотрение иска прокуратуры о признании толкования Корана Абд ар-Рахмана ас-Саади в переводе Эльмира Кулиева экстремистским. Суд нашел признаки экстремизма в первом томе издания, адвокаты намерены обжаловать приговор, сообщил издатель Асламбек Эжаев.

Как писал "Кавказский узел", прокуратура в Самаре потребовала через суд признать экстремистскими материалами мусульманскую литературу, среди которой оказалась книга с толкованием Корана в переводе азербайджанского религиозного философа Эльмира Кулиева. Переводы классических трудов по исламскому богословию не могут быть признаны экстремистскими, заявили опрошенные "Кавказским узлом" исламоведы.

Красноглинский районный суд Самары признал первый том трехтомного издания  русскоязычного толкования Корана  (Абд ар-Рахман бин Насир. Толкование Священного Корана "Облегчение от Великодушного и Милостивого": Смысловой перевод Корана на русский язык с комментариями Абд ар-Рахмана ас-Саади) экстремистской литературой, сообщил глава издательства "Умма", выпустившего трехтомник, уроженец Грозного Асламбек Эжаев. "Первый том из трехтомного издания признали экстремистским материалом. Читайте двухтомник или однотомник. Адвокаты планируют подавать апелляцию",  - написал он в Facebook.

Из десяти книг серии "Исламская библиотека" издательства "Умма" запрещено восемь. "Если запретят тафсир ас-Саади, в серии останется только одна легальная к распространению книга", - посетовал Эжаев, уточнив, что переводчик тафсиров Эльмир Кулиев - светский человек, кандидат философских наук, директор департамента геокультуры Института стратегических исследований Кавказа в Азербайджане, и никакой "репутации радикала" у него нет и не было, рассказал Эжаев корреспонденту "Кавказского узла" в январе 2019 года.

Дело о признании трехтомника экстремистским по иску прокуратуры рассматривалось в Красноглинском суде с июня 2018 года. Рассмотрение дела трижды начиналось с начала, проведено четыре экспертизы текста. Производство по делу было возобновлено 21 июля, однако судебное заседание, намеченное на 3 августа,  было отложено "по уважительной причине", следует из карточки дела на сайте суда. Асламбек Эжаев до 13 августа находился в больнице с коронавирусом, отмечается в его Facebook. На судебном заседании от 18 августа суд удовлетворил иск прокуратуры.

Напомним, Краснодарский краевой суд в декабре 2013 года отменил решение Октябрьского райсуда Новороссийска о признании экстремистской книги "Смысловой перевод священного Корана на русский язык".

В разделе "Справочник" "Кавказского узла" опубликованы материалы "Ислам в России" и "Коран".

Примечание:

"Мухаметов: на отмену решения о запрете перевода Корана повлияла активность мусульманского сообщества", "Эксперты заявили о необходимости передать дела о религиозной литературе в компетенцию Верховного суда", "Бердиев отказался вступиться за толкование Корана в переводе Кулиева".

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