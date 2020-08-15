Пропавшая в Абхазии российская туристка найдена мертвой

15 августа 2020, 21:52

Тело туристки из Санкт-Петербурга, пропавшей после ДТП в Гудаутском районе Абхазии, обнаружено в реке на глубине четырех метров, сообщили спасатели.

Как информировал "Кавказский узел", 12 августа на дороге, ведущей к высокогорному озеру Рица в Абхазии, произошло ДТП: арендованный квадроцикл, на котором ехали парень и девушка, упал с обрыва в районе реки Бзыбь. Парень получил незначительные травмы, а его спутница пропала. Оба туриста приехали из Санкт-Петербурга, спасатели начали поиски девушки.

Сегодня МЧС Абхазии сообщило об обнаружении в реке Бзыбь тела пропавшей туристки. "В поисковых работах принимали участие водолазы Госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии и волонтеры, а также родственники пропавшей", - сказано в сообщении ведомства на странице в Facebook.

Тело девушки 1998 года рождения было найдено в 100 метрах от места ДТП, под скалой на глубине около четырех метров.

Отмечается, что на труднодоступных участках, расположенных вдоль реки, была задействована авиация МЧС.

Как сообщалось, 1 августа были сняты ограничения на пересечение границы России и Абхазии. К 4 августа российско-абхазскую границу в обоих направлениях пересекли более 30 тысяч человек, сообщила пресс-служба Сочинской таможни. Власти Абхазии и России приготовились к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации после открытия границы. Местные журналисты констатировали, что жители Абхазии и туристы не соблюдают меры защиты от заражения, а предприниматели посетовали на слабый поток туристов.