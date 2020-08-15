Поиски пропавшей в Абхазии российской туристки. Фото: стоп-кадр видео на канале Youtube МЧС Абхазии https://www.youtube.com/watch?time_continue=73&v=A6YWDtT3ong&feature=emb_logo

15 августа 2020, 21:52

Пропавшая в Абхазии российская туристка найдена мертвой

Тело туристки из Санкт-Петербурга, пропавшей после ДТП в Гудаутском районе Абхазии, обнаружено в реке на глубине четырех метров, сообщили спасатели.

Как информировал "Кавказский узел", 12 августа на дороге, ведущей к высокогорному озеру Рица в Абхазии, произошло ДТП: арендованный квадроцикл, на котором ехали парень и девушка, упал с обрыва в районе реки Бзыбь. Парень получил незначительные травмы, а его спутница пропала. Оба туриста приехали из Санкт-Петербурга, спасатели начали поиски девушки.

Сегодня МЧС Абхазии сообщило об обнаружении в реке Бзыбь тела пропавшей туристки. "В поисковых работах принимали участие водолазы Госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии и волонтеры, а также родственники пропавшей", - сказано в сообщении ведомства на странице в Facebook. 

Тело девушки 1998 года рождения было найдено в 100 метрах от места ДТП, под скалой на глубине около четырех метров.

Отмечается, что на труднодоступных участках, расположенных вдоль реки, была задействована авиация МЧС.

Как сообщалось, 1 августа были сняты ограничения на пересечение границы России и Абхазии. К 4 августа российско-абхазскую границу в обоих направлениях пересекли более 30 тысяч человек, сообщила пресс-служба Сочинской таможни. Власти Абхазии и России приготовились к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации после открытия границы. Местные журналисты констатировали, что жители Абхазии и туристы не соблюдают меры защиты от заражения, а предприниматели посетовали на слабый поток туристов.

Примечание:

"Туристы сочли курорты Абхазии безопаснее кубанских по коронавирусу", "Пользователи соцсети призвали наказать Авидзбу после инцидента на российской границе", "Владельцы гостевых домов в Абхазии отказались соблюдать требования Роспотребнадзора".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Реклама
Лента новостей

15 августа 2020, 22:26

  • Жертвы пыток пожаловались на силовиков омбудсмену в Северной Осетии

    Семь человек, в разные годы избитых силовиками в Моздоке, встретились с уполномоченным по правам человека в Северной Осетии. Правоохранительные органы и местные власти не реагируют на обращения о пытках и проигнорировали эту встречу, указал адвокат потерпевших Анас Эльмурзаев.

15 августа 2020, 20:58

15 августа 2020, 20:22

15 августа 2020, 19:23

  • Очевидцы рассказали о внезапном начале войны в Абхазии 28 лет назад

    В августе 1992 года грузинское общество было занято внутренним противостоянием и не сразу осознало этническую подоплеку конфликта в Абхазии, указал бывший министр по примирению Паата Закареишвили. Ощущение войны витало в воздухе, но ее начало все равно стало неожиданностью, вспомнил очевидец. Историк Зураб Папаскири рассказал, как грузинские военные грабили мирное население.

15 августа 2020, 18:14

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи