Спасатели начали поиски российской туристки в Абхазии

12 августа 2020, 20:51

Водитель квадроцикла, упавшего с обрыва в районе реки Бзыбь в Абхазии, получил травмы, его спутница пропала, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа были сняты ограничения на пересечение границы России и Абхазии. К 4 августа российско-абхазскую границу в обоих направлениях пересекли более 30 тысяч человек, сообщила пресс-служба Сочинской таможни. Власти Абхазии и России приготовились к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации после открытия границы. Местные журналисты констатировали, что жители Абхазии и туристы не соблюдают меры защиты от заражения, а предприниматели посетовали на слабый поток туристов

Инцидент произошел на дороге, ведущей к высокогорному озеру Рица. Приехавшие на отдых в Абхазию из Санкт-Петербурга парень и девушка 1998 года рождения катались на арендованном квадроцикле. "В районе девятого километра дороги... молодой человек не справился с управлением, вследствие чего квадроцикл опрокинулся и упал с обрыва в реку", - сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям страны "Спутник-Абхазия".

Квадроцикл был найден на берегу реки Бзыбь. Его водитель получил незначительные травмы, а пассажирку на месте ДТП не обнаружили и начали искать в реке. К поискам привлечены спасатели Гагрского и Гудаутского районов, а также водолазы Государственной инспекции по маломерным судам, приводит сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.