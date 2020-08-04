Активистка сообщила о плохом самочувствии на 12 день голодовки в Ростове-на-Дону

04 августа 2020, 17:13

Голодающая в Ростове-на-Дону Вера Олейникова пожаловалась на боли во внутренних органах и резкую потерю веса. Она настаивает, что невиновна в оскорблении силовиков на пикете в поддержку Анастасии Шевченко.

Как писал "Кавказский узел", ростовские силовики завели два административных дела на участницу акции протеста в поддержку Анастасии Шевченко Веру Олейникову. Активистку задержали 24 июля в Ростове-на-Дону. Олейникова объявила голодовку, заявив, что прекратит ее только после того, как суд признает ее невиновной.

Член федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с 23 января 2019 года. Ее дело стало первым в России, возбужденным по уголовной статье "Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной". Amnesty International и Правозащитный центр "Мемориал" признали активистку политзаключенной. В 2019 году Шевченко была присуждена премия Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России. Участники круглого стола "Политические заключенные в России в 2019 году" отметили, что дело Шевченко является одним из наиболее показательных примеров усиления политических репрессий в России.

Вера Олейникова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что проводит голодовку дома. "У меня уже 12-й день голодовки. Я пью только воду. Иногда соки, кофе, чай - но очень редко", - рассказала Олейникова, уточнив, что в спецприемнике прошли первые три дня голодовки.

Девушка указала, что столь длительная голодовка отрицательно сказывается на ее здоровье, мешает ей готовиться к суду и изучать большое количество документов. "Я теряю вес, семь килограмм потеряла за 12 дней. Болят почки, сердце, еще и простудилась в спецприемнике. Но скорую помощь еще не вызывала", - отметила Олейникова.

Она также заявила, что получает угрозы убийством с разных аккаунтов в соцсетях. "Приходят угрозы убить... Заявление в полицию подавать нет смысла - думаю, полиция покрывает этих людей", - сказала Олейникова.

Суд над Олейниковой назначен на 7 августа. Силовики сочли, что на пикете 24 июля активистка развернула плакат, оскорбляющий сотрудников правоохранительных органов. Олейниковой грозит до 100 тысяч рублей штрафа. "Я не виновна ни в чем. Нет такой социальной группы, как "мусора". Мусор - это бытовые отходы, по словарю [русского языка]", - заявила активистка.

Координатор проекта в поддержку Анастасии Шевченко Дэнни Кулинич подтвердил, что Олейникова голодает. "Вера, несмотря на мои уговоры, наотрез отказывается есть любую пищу - только вода и никакой еды. Она сильно сбросила в весе, у нее появились проблемы с координацией, ей бывает плохо периодически. На случай, если она упадет в обморок, мы купили нашатырь. Я подтверждаю, что Вера держит голодовку. От своих слов она отказываться, не намерена", - сказал Кулинич. Он назвал административное преследование Олейниковой политически мотивированным.

"Кавказский узел" не может проверить, как Вера Олейникова проводит голодовку в домашних условиях.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на странице "Преследование активистов".