Участие в драке названо причиной новых увольнений журналистов "Аджара ТВ"

03 августа 2020, 13:16

Три сотрудника телекомпании "Аджара ТВ", критиковавшие руководство канала, уволены под надуманным предлогом, выразил опасение "Центр по обучению и мониторингу прав человека". Поводом для увольнения стала драка между сотрудниками, возразило руководство телекомпании.

Как писал "Кавказский узел", к 8 июня были уволены 13 журналистов и сотрудников телеканала "Аджара ТВ" ("Общественный вещатель Аджарии"), в том числе ведущий передачи "Хештег" и председатель альтернативного профсоюза Малхаз Рехвиашвили, журналист Элене Турманидзе, начальник службы онлайн-новостей Софо Жгенти, ведущая программы новостей Теона Бакуридзе и глава службы новостей Шорена Глонти.

22 ноября 2019 года совет "Общественного вещателя Аджарии" назначил руководителем телеканала Георгия Кохреидзе. Коллектив телеканала встретил это назначение протестами. 24 февраля в Батуми прошла акция, участники которой заявили о несправедливом увольнении сотрудников телеканала. В мае 25 неправительственных организаций потребовали восстановить на работе уволенных журналистов.

Директор телекомпании Георгий Кохреидзе 30 июля подписал приказ об увольнении еще трех сотрудников – автора передачи "Хештег" Георгия Мурванидзе, редактора передачи "Утренняя волна" Шоты Гурабанидзе и графика-монтажера Гурама Кадидзе, сообщила 1 августа неправительственная организация "Центр по обучению и мониторингу прав человека".

По данным НПО, они были уволены по рекомендации и.о. руководителя кадровой службы Эмзара Паксадзе, однако приказ Кохреидзе выглядит необоснованным. В приказе и рекомендации к их увольнению причиной названо "насилие, словесное и физическое оскорбление, причинившие значительный ущерб интересам телекомпании", обратил внимание "Центр по обучению и мониторингу прав человека".

"Это показывает подход менеджмента телекомпании, чтобы всеми возможными способами нейтрализовать критично настроенных журналистов и уволить их с работы", - говорится в сообщении НПО, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Инцидент, ставший поводом для увольнения, произошел 1 июля. Правоохранительные органы проводят расследование, которое еще не окончено, указала общественная организация. "Менеджмент должен был подождать решения следствия и уже после этого принимать решение", - пояснил сегодня сотрудник организации корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно заявлению, беспокойство общественной организации вызывает то, что после увольнения сотрудников в эфире телекомпании были показаны видеоматериалы с личными данными этих людей с заявлением о неприемлемости насилия над "администрацией вещателя". "Появляется подозрение, что таким образом менеджмент формирует общественное мнение касательно уволенных сотрудников телекомпании и их идентификации", - сказал сотрудник НПО.

Уволенные сотрудники намерены обжаловать приказ Кохреидзе в суде, их интересы представляет "Центр по обучению и мониторингу прав человека", готовящий иск.

В эфире телекомпании 30 июля были показаны видеозаписи инцидента, снятые камерами наблюдения. На кадрах видно, как трое сотрудников разговаривают, сидя за столом в коридоре, после чего к ним приблизился третий и, в агрессивной форме обратившись к одному из них, дважды бьет его, несмотря на то что коллеги пытаются развести их в разные стороны, передал корреспондент "Кавказского узла".

Все три сотрудника уволены из-за драки, за нарушение дисциплины, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" директор телекомпании Георгий Кохреидзе.

При этом, по словам Кохреидзе, он не воспринял всерьез заявление НПО об увольнении сотрудников, критиковавших руководство. "Чем больше будет говорить неправительственная организация, тем больше она будет получать денег от донора. Они просто говорят", - заявил директор телекомпании.

Исполняющий обязанности руководителя кадровой службы Эмзар Паксадзе пояснил, что было принято решение уволить за инцидент всех троих, поскольку произошедшее не укладывается в рамки других дисциплинарных взысканий.

"Для администрации телекомпании неприемлемо насилие любого вида, тем более, когда это происходит между сотрудниками во время выполнения служебных обязанностей", - сказал в эфире телекомпании "Аджара ТВ" Эмзар Паксадзе, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".