Трое членов ПНФА задержаны в связи с митингом в Баку

26 июля 2020, 20:10

Член президиума Народного фронта Азербайджана Мамед Ибрагим и еще двое активистов оппозиционной партии, Эльнур Юсубов и Сарван Джумаев, задержаны в связи с акцией в поддержку армии, которая прошла в Баку 15 июля. В ПНФА заявили о 38 задержанных представителях партии.

Как информировал "Кавказский узел", 46 активистов были задержаны во время и после митинга в поддержку азербайджанской армии в Баку 15 июля. 26 из них предъявлены уголовные обвинения, сказано в отчете правозащитной структуры "Линия защиты", созданной в Азербайджане 22 июля. Члены организации допустили, что число задержанных может быть больше. 24 июля в связи с митингом в Баку был арестован член президиума партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуад Гахраманлы.

В ночь на 15 июля в Баку состоялось несанкционированное шествие в поддержку азербайджанской армии, которое завершилось стычками активистов с полицией. После акции были арестованы 28 активистов партии Народного фронта Азербайджана. Восьми предъявлены уголовные обвинения, семеро арестованы в административном порядке.

Члена президиума ПНФА Мамеда Ибрагима задержали сегодня около полудня, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из его сыновей Туран Ибрагим.

"Отца задержали, когда он вез на своей машине еду моему брату Мехти, который содержится в пенитенциарном учреждении для больных туберкулезом. Дорогу отцу перерезал автомобиль. Вышедшие из него лица в штатском задержали отца. Забрали и находившегося в автомобиле члена ПНФА Эльнура Юсубова. Позже нам удалось выяснить, что государственные номерные знаки автомобиля, на котором увезли отца, принадлежат Службе государственной безопасности", – рассказал он.

Заместитель председателя ПНФА Сеймур Хази подтвердил задержание Мамеда Ибраги и активиста сабунчинской районной организации (ПНФА) Эльнура Юсубова, а также сообщил о задержании члена сураханской районной организации ПНФА Сарвана Джумаева.

Он отметил, что число задержанных членов партии ПНФА после митинга в поддержку армии в Баку 15 июля достигло 38. По словам Хази, в отношении 14 представителей ПНФА, в том числе в отношении четырех членов президиума партии, возбуждены уголовные дела.

"В основном активисты обвиняются в "уничтожении чужого имущества", под которым подразумевают инвентарь парламента, полицейские машины, в "нарушении общественного порядка" и в "сопротивлении полиции". Члену президиума Фуаду Гахраманлы наряду с этими статьями предъявили обвинение и в "попытке захвата власти", что вовсе абсурдно. У некоторых членов ПНФА обвинения формально не связаны с акцией – им вменяют "преднамеренное распространение коронавирусной инфекции", дескать, они, будучи больными, нарушили обязательства не нарушать самоизоляцию", – заявил зампред Народного фронта.

Мехти Ибрагимов 22 июля был арестован на три месяца по обвинению в распространении коронавирусной инфекции после акции протеста в Баку. Оппозиционер Мамед Ибрагим считает обвинение надуманным и связывает преследование сына со своей политической деятельностью.

Он утверждает, что обвинения, выдвинутые активистам, сфабрикованы. "Даже те члены партии, которые были на акции в поддержку армии, не были среди тех, кто ворвался в парламент и переворачивал полицейский автомобиль", – сказал Хази.

Еще 12 человек, по данным Хази, арестованы в административном порядке на 30 суток по обвинению в нарушении карантинного режима. Остальные задержанные были отпущены.

Получить комментарии в МВД и СГБ в связи с выходным днем не удалось.

Как сообщалось, Мамед Ибрагим и ранее подвергался арестам. Так, в феврале 2020 года он получил 10 суток административного ареста после участия на акции поминовения жертв Ходжалинской трагедии. До того, он провел более трех лет в тюрьме по уголовным обвинениям.

Мамед Ибрагим был задержан 30 сентября 2015 года по обвинению в избиении человека, в марте 2016 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Адвокаты заявляли о фальсификации материалов дела. В августе активисту, ослепшему в тюрьме на один глаз, была сделана хирургическая операция. Мамед Ибрагим включен в список азербайджанских политзаключенных, составленный 1 сентября 2018 года правозащитниками, журналистами и адвокатами. За несколько дней до освобождения его обвинили в незаконном хранении ножа в колонии. Мамед Ибрагим заявил о своей невиновности, но суд приговорил его к 5 месяцам и 22 дням лишения свободы. 13 февраля 2019 года апелляционный суд сократил срок наказания и освободил его.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".