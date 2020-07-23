Четыре активиста задержаны в Москве на акции в поддержку Мордасова и Сидорова

23 июля 2020, 13:44

Силовики задержали участников одиночных пикетов около здания Верховного суда России, который планировал сегодня рассмотреть кассационную жалобу на приговор ростовчанам Владиславу Мордасову и Яну Сидорову. Суд отложил заседание на 30 июля, потребовав от Мордасова найти другого адвоката.

Как писал "Кавказский узел", 10 декабря 2019 года апелляционная инстанция оставила без изменений приговор Владиславу Мордасову и Яну Сидорову. Это решение будет обжаловано в кассационной инстанции и Европейском суде по правам человека, заявила защита.

4 октября 2019 года Ростовский облсуд признал Владислава Мордасова и Яна Сидорова виновными в подготовке к организации массовых беспорядков в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года и приговорил их к 6 годам и 7 месяцам и 6,5 года колонии соответственно. Вячеслав Шашмин, также обвиненный по этому делу, был признан виновным в попытке участвовать в беспорядках, ему назначено три года условно. Адвокаты Мордасова и Сидорова назвали приговор циничным, заявив, что суд назвал явкой с повинной выбитые из их подзащитных показания.

Силовики задержали около здания Верховного суда России участников одиночных пикетов в поддержку Яна Сидорова и Вячеслава Мордасова, сообщили сегодня в пресс-службе незарегистрированной партии «Другая Россия».

Задержанные - Михаил Галяшкин, Наталья Криволапова и Андрей Плыгач. Еще одного активиста, Тимофея Филина, задержали за футболку с лозунгом «Смерть материализму, смерть сатане». Задержанных отвезли в ОВД "Арбат", пишет "Новая газета".

Пикеты проводились около здания Верховного суда, поскольку там на сегодня было запланировано рассмотрение кассационной жалобы на приговор Мордасову и Сидорову, информирует "Медиазона".

Суд отложил заседание на неделю

Верховный суд отложил на 30 июля рассмотрение кассационной жалобы, поскольку на заседании возник вопрос о конфликте интересов, вызванный тем, что обоих осужденных защищает один адвокат, Андрей Сабинин, пишет 1rnd.ru.

И Мордасова и Сидорова это устраивает, однако судебная коллегия пришла к выводу, что один адвокат на двоих - это нарушение права на защиту. К 30 июля Владислав Мордасов должен найти другого адвоката, решил суд.

"Клонирование адвокатов нарушает профессиональную этику и закон об адвокатуре", - приводит издание реакцию Андрея Сабинина на решение Верховного суда.

В кассационных жалобах Андрей Сабинин просит Верховный суд отменить приговор, пояснил в своем Telegram-канале руководитель Правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Ростовские активисты не планировали акции в поддержку осужденных

Тимофей Мартыненко, представитель штаба Навального в Москве и организатор групп поддержки осужденных в Facebook, рассказал 22 июля корреспонденту «Кавказского узла», что основные акции в поддержку Сидорова и Мордасова планируются в столице. В Ростове-на-Дону, по его словам, ничего официально не планируется, но «могут отдельные активисты сами выйти».



«Пикетная очередь будет завтра (23 июля) в Москве в 9:00 прямо напротив Верховного суда. Другие акции мы пока что не планируем, тут всё зависит от решения суда. Если дело не отправят на пересмотр, то организуем, конечно», — сказал Мартыненко.



По мнению активиста, интерес к делу Сидорова и Мордасова уменьшился. «Это естественно, что затяжные дела со временем перестают привлекать внимание. Просто нет ни инфоповодов, ни новых способов помочь ребятам - они сидят в колонии, всё», сказал он.

Сбором средств для осужденных активисты, по его словам, уже почти не занимаются. «Передачками занимается мама Яна Надежда Сидорова, а мы ей просто не мешаем. Она очень энергичная, у неё всё схвачено. Мы разве что помогали ей собрать деньги на поездку в Димитровград (где отбывает наказание Сидоров. - Прим. "Кавказского узла"), тогда всё отлично получилось», - сказал активист .

5 ноября 2017 года в городах России прошли акции протеста, которые инициировал руководитель "Артподготовки"* Вячеслав Мальцев. Впоследствии он был объявлен в розыск по обвинению в создании экстремистского сообщества. Акцию в Ростове-на-Дону организовали администраторы чата "Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону" Владислав Мордасов и Ян Сидоров, утверждает следствие. Обвиняемые не были активными участниками оппозиционных акций, указали опрошенные "Кавказским узлом" активисты. Правозащитная организация Amnesty International признала Сидорова, Мордасова и Шашмина узниками совести, а Правозащитный центр "Мемориал" - политзаключенными.

"Кавказский узел" собрал новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов".

* "Артподготовка" — с 2017 года запрещённая в России организация, признанная судом экстремистской.