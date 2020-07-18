18 июля 2020, 22:06

Арестованы два члена партии Народного фронта Азербайджана

Члены партии Народного фронта Азербайджана Асиф Юсифли и Сеймур Ахмедзаде арестованы в Баку на 2 месяца 28 дней. Они обвиняются, в том числе в уничтожении чужого имущества и оказании сопротивления полицейским.

Как писал "Кавказский узел", двое активистов партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) были задержаны в Азербайджане сегодня. Ранее ПФНА заявила о задержании восьми членов партии во время акции в поддержку азербайджанской армии в Баку. Кроме того, среди задержанных оказались трое журналистов.

В ночь на 15 июля в Баку состоялось несанкционированное шествие в поддержку азербайджанской армии. Встреча в поселке Ахмедлы Хатаинского района Баку гроба с телом полковника Ильгара Мирзоева, погибшего в ходе боев в Товузском районе, вылилась в стихийную демонстрацию. Акция обернулась стычками активистов с полицией. ПНФА сообщила, что после акции были задержаны восемь ее активистов. Среди задержанных оказались также трое журналистов, адвокат Эльчин Садыгов заявил о грубом нарушении их прав. Позднее трое журналистов и одна активистка ПНФА были отпущены.

Насиминский районный суд Баку сегодня вечером избрал меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца 28 дней в отношении Юсифли и Ахмедзаде. Им предъявлены обвинения по ст. 186.2.1 (уничтожение или повреждение чужого имущества с нанесением потерпевшему крупного ущерба), ст. 233 (организация или участие в действиях, повлекших нарушение общественного порядка) и ст. 315 (оказание сопротивления или применение насилия в отношении представителя власти) УК Азербайджана. По этим статьям им грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в ПНФА.

В партии считают, что активистов арестовали по сфабрикованным, политически мотивированным обвинениям.

В Насиминском суде подтвердили информацию об аресте активистов. Представители Генпрокуратуры оказались недоступны для комментариев.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Материалы о событиях на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". "Кавказский узел" опубликовал справочный материал "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Примечание:

"Заявление Украины о конфликте Армении и Азербайджана привело к протесту в Ереване", "Защита указала на нарушения в деле Тофига Ягублу", "Азербайджанский журналист объявил голодовку в СИЗО".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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