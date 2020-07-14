Суд запретил деятельность "Ингушского комитета народного единства"

14 июля 2020, 06:26

Верховный суд Ингушетии поддержал иск прокуратуры о запрете работы "Ингушского комитета народного единства" (ИКНЕ), в котором состоят лидеры прошлогоднего протеста против соглашения о границе с Чечней.

Как писал "Кавказский узел", прокуратура Ингушетии 26 января подала в Верховный суд республики иск с требованием ликвидировать "Ингушский комитет национального единства" (ИКНЕ), в котором состоят лидеры протестов против соглашения о границе с Чечней.

По версии обвинения, Ахмед Барахоев, Малсаг Ужахов и Муса Мальсагов "не позднее мая 2018 года создали экстремистское сообщество", а 18 октября 2018 года для прикрытия деятельности этого сообщества создали и возглавили общественное объединение "Ингушский комитет национального единства". Сообщество было создано "с целью смещения с занимаемого поста действующего на тот период главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, дестабилизации общественно-политической ситуации в республике, против основ конституционного строя и безопасности государства", обнародовал 16 января подробности обвинения Правозащитный центр "Мемориал". 16 и 17 января стало известно, что Барахоеву, Ужахову, а также Бараху Чемурзиеву, Исмаилу Нальгиеву, Зарифе Саутиевой, Багаудину Хаутиеву предъявлены обвинения по статье об экстремистском сообществе.

Верховный суд Ингушетии вынес постановление о запрете деятельности "Ингушского комитета национального единства" (ИКНЕ), сообщает 13 июля на своей странице в соцсети Facebook Правозащитный центр "Мемориал".

Решение было принято на основании того, что у организации отсутствует свой устав и адрес, а также потому, что ИКНЕ не предоставлял ежегодные отчеты в Минюст об использовании имущества, то есть за нарушения ФЗ №52 "Об общественных объединениях", информирует 13 июля "Интерфакс".

Рассматривая иск прокуратуры, судья отклонила все ходатайства ответчиков, в том числе то, в котором адвокат просил обеспечить участие в процессе председателя ИКНЕ Мусы Мальсагова, пишет "Фортанга" со ссылкой на адвоката Магомед-Басира Оздоева.

По словам адвоката, он просил организовать с Мальсаговым, который находится в СИЗО, видео-конференцсвязь, но судья посчитала, что "Мальсагова уведомили о заседании, но он не явился".

Напомним, осенью 2018 года в Ингушетии после подписания соглашения о границе с Чечней прошли массовые протесты. 26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что на следующий день привело к стычкам с силовиками. С начала апреля в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов, в отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. В июле глава республики Юнус-Бек Евкуров подал в отставку. С 12 по 27 декабря 2019 года Железноводский горсуд на Ставрополье вынес приговоры шести участникам митинга в Магасе.

Правозащитный центр "Мемориал" ранее признал политзаключенными лидеров протестов в Ингушетии Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Бараха Чемурзиева, а также активистку Зарифу Саутиеву.

Информация о задержаниях ингушских активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".