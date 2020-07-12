Число смертей от COVID-19 в Азербайджане достигло 306

12 июля 2020, 19:26

Общее количество зараженных коронавирусом в Азербайджане превысило 24 тысячи, за последние сутки зафиксировано 520 новых случаев. Число умерших увеличилось до 306, включая восемь за последние сутки.

Как информировал "Кавказский узел", к 11 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Азербайджане достигло 23 521, суточный прирост составил 531 случай. По этому показателю страна опередила Армению - лидера по числу инфицированных COVID-19 на Южном Кавказе. За период пандемии скончались 298 человек, выздоровели 14 607 пациентов.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Азербайджане выявлены 520 новых случаев заражения COVİD-19, сообщил 12 июля оперативный штаб при кабинете министров. За последние сутки выздоровели 486 человек, 8 пациентов с коронавирусом скончались.

Общее число инфицированных достигло 24 041, за период пандемии выздоровели 15 093 человек, 306 скончались. По состоянию на 12 июля в Азербайджане 8642 активных больных.

Всего было проведено 568 234 тестов на коронавирус, в том числе 7878 за последние сутки, добавили в оперштабе.

Как сообщалось, 10 июля родные заключенных заявили о вспышках COVID-19 в азербайджанских колониях.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Сколько стоит побег из карантина" на "Кавказском узле".

Новости о распространении коронавируса собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".