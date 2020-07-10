10 июля 2020, 22:58

Силовики возобновили рейды у мечети "Тангим"

С возобновлением пятничных молитв в махачкалинской мечети "Тангим" близ нее собрались силовики, которые останавливали автомобили верующих и переписывали личные данные.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта руководство мечети "Тангим" в Махачкале объявило о ее закрытии из-за эпидемии коронавируса. Закрылись и другие мечети республики. С 3 июля в Дагестане возобновились пятничные богослужения. При этом многие из опрошенных "Кавказским узлом" верующих признались, что приходят молиться рядом с мечетью, но не рискуют проходить на молитву внутрь. 9 июля Роспотребнадзор объявил, что снимает ограничения на богослужения и посещение кладбищ.

Силовики регулярно проводили пятничные рейды около мечети "Тангим" в Махачкале. В феврале один из верующих пожаловался в прокуратуру, что сотрудники правоохранительных органов угрозами вынуждали явиться на беседу после того, как переписали его данные во время рейда. 27 марта силовики вновь переписывали данные верующих.

Сегодня после совершения пятничной молитвы в "Тангим" на всех основных выездах из мечети верующих ожидали около 50 сотрудников разных силовых структур. Силовики останавливали автомобили посетителей мечети и записывали персональные данные водителей и пассажиров.

Участники рейда пояснили, что по всей республики проводится операция "Оружие", информировало сегодня дагестанское издание "Новое дело".

Местные жители жалуются, что в последнее время сотрудники полиции обзванивают тех, кто поставлен на профучет, и вызывают их в отделы, говорится в публикации.

Напомним, что профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, говорится в справке "Профучет в МВД РФ", подготовленной "Кавказским узлом". МВД Дагестана ранее заявляло, что профучет по категории "экстремист" был отменен еще в 2017 году.

Примечание:

"Дагестанцы раскритиковали чиновников после трансляции военных песен с минаретов", "Верующие Дагестана и Ингушетии сочли открытие мечетей преждевременным", "Продлен арест Курбан-Магомеду Меджидову".

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