09 июля 2020, 19:58

Отстранен от должности глава Кизлярского района

Суд в Махачкале временно отстранил Александра Погорелова от должности главы Кизлярского района Дагестана в связи с уголовным делом о превышении полномочий и служебном подлоге.

"Кавказский узел" писал, что Александр Погорелов стал главой Кизлярского района в ноябре 2015 года. В марте 2020 года он был заподозрен в махинациях с землей. 25 марта источники сообщали, что в здании администрации Кизлярского района Дагестана и в доме Погорелова прошли обыски по делу о превышении полномочий. Сообщалось, что Погорелов после возбуждения уголовного дела не был отстранен от должности, но ушел в отпуск.

Советский районный суд Махачкалы по ходатайству следственных органов временно отстранил от должности главы Кизлярского района Дагестана Александра Погорелова, который проходит по уголовному делу о превышении полномочий и служебном подлоге, сообщил сегодня со ссылкой на источники в правоохранительных органах Дагестана и администрации района ТАСС.

По данным источника, суд в ближайшие два дня должен избрать меру пресечения Погорелову. Следствие планирует просить для чиновника домашний арест, поскольку он недавно перенес операцию.

На сайте администрации Кизлярского района, по данным на 19.55 мск 9 июля, нет информации об отстранении Погорелова от должности главы муниципалитета. На сайте Советского райсуда Махачкалы, по состоянию на это же время, отсутствуют сообщения о принятом решении в отношении Погорелова.

Дело, в связи с которым чиновник отстранен от должности, касается оформления права собственности жителей района на 19 земельных участков  общей площадью более 13 тысяч квадратных метров. Следствие считает, что Погорелов, который в 2012–2015 годах возглавлял сельсовет "Южный" в Кизлярском районе, причинил сельскому поселению ущерб на сумму 2,2 млн рублей, пишет сегодня "Коммерсант".

Комментариями от Александра Погорелова или его адвоката относительно решения об отстранении от должности "Кавказский узел" пока не располагает.

В июне 2019 года Погорелов участвовал в разрешении конфликта, возникшего из-за установки пограничных знаков на границе Кизлярского района Дагестана и Чечни. Тогда спикер парламента Чечни Магомед Даудов упрекнул чиновника в недоработках, в частности, в недостаточной работе с населением.

Предшественник Погорелова, бывший глава Кизлярского района Андрей Виноградов, 22 ноября 2018 года был приговорен к 15 годам колонии строгого режима по делу о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и пособничестве аналогичному преступлению, а также в пособничестве покушению на убийство вице-мэра Кизляра Василия Наумочкина и финансировании терроризма.

Примечание:

"Силовики задержали участников схода в Кизляре", "Снос чеченских указателей под Кизляром попал на видео", "Глава Каякентского района Дагестана осужден по делу о превышении полномочий".

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