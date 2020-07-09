Батуми, Аджария. Фото Юлии Кашеты для "Кавказского узла".

09 июля 2020, 18:16

Участники протестов в Аджарии потребовали открытия границы с Турцией

Единоразовой компенсации за утрату сезонной работы в Турции недостаточно, заявили участники серии протестных акций в Аджарии, потребовав от властей открыть пункт пропуска "Сарпи" или ежемесячно платить компенсации до его открытия.

Как сообщал "Кавказский узел", в середине марта Грузия закрыла границы из-за пандемии коронавируса. Несмотря на то, что экономика Грузии, и в частности, Автономной республики Аджария во многом зависит от туризма, открытие границ для иностранных туристов и ограничения на регулярные международные авиарейсы продлены до 31 июля. Исключение сделано только для туристов из Германии, Франции, Литвы, Латвии и Эстонии, которые с 7 июля могут въезжать в Грузию. Аджарские туристические агентства, владельцы гостиниц, хостелов и апартаментов заявили, что внутренних туристов очень мало, и они не могут компенсировать дефицит гостей из-за рубежа.

Участники акции протеста, собравшиеся 8 июля перед зданием Верховного совета Аджарии, потребовали от правительства открыть границу с Турцией или же выплатить компенсации за потерю доходов от работы в этой стране. Протестующие заявили, что из-за закрытия границы с марта не имеют никаких доходов, а назначенную самозанятым компенсацию в 300 лари так и не получили. В любом случае такой компенсации им, по их словам, недостаточно.

24 апреля премьер-министр Грузии Георгий Гахария обнародовал план экономической помощи населению и бизнесу в период пандемии коронавируса, согласно которому гражданам, оставшимся без работы, были обещаны ежемесячные выплаты по 200 лари (62 доллара) в течение полугода, а самозанятым - единоразовая помощь в размере 300 лари (93 доллара).

С протестующими 8 июля встретился независимый депутат Верховного совета Аджарии Мераб Блададзе. Он сказал, что согласен с их требованием ежемесячных выплат, сообщила телекомпания "Пирвели".

С 29 июня граждане Грузии, которые ездили за границу в качестве сезонных рабочих, получили право зарегистрироваться на правительственном сайте для получения компенсации в размере 300 лари. Выплаты положены тем, кто с марта по октябрь 2019 года проработал за рубежом не менее 30 дней, и тем, чья работа связана с регулярными выездами за границу. При этом документов о трудоустройстве предоставлять не надо, достаточно лишь предоставить информацию о пересечении границы в указанный период. Процесс регистрации завершится 15 июля, проинформировал "Sputnik-Грузия".

1 июля те, кто раньше сезонно работал в Турции, провели акции протеста вблизи КПП "Сарпи". Тогда они также требовали открыть границу, указывая на недостаточность компенсации, сообщило в день акции издание "Грузия Online".

Участники акции 1 июля пытались перекрыть дорогу для грузовиков, прибывающих из Турции, но аджарская полиция помешала им это сделать. Эта акция была уже не первым их протестом, аналогичная прошла и в июне, пишет издание ОС media.

Премьер страны Георгий Гахария заверил сегодня, что список стран, с которыми Грузия открывает границы, будет пересматриваться и дополняться каждые две недели, передали "Новости-Грузия". Но Турция в публикации не упоминается.

7 июля в Аджарии зарегистрирован максимальный с середины апреля суточный прирост зараженных коронавирусом. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Грузии, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Количество умерших от коронавируса в Грузии возросло до 15", "Азербайджанские активисты раскритиковали власти за штрафы в период пандемии", "Аналитики в Ереване назвали эффективными меры против коронавируса".

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