Магди Камалов: считаю Шамиля Исаева невиновным в убийстве брата

03 июля 2020, 19:19

Бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев, которого сегодня обвинили в организации убийства Хаджимурада Камалова, не враждовал с журналистом, а публикации "Черновика" не вредили карьере политика, заявил "Кавказскому узлу" издатель газеты Магди Камалов.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2018 года родные и коллеги учредителя газеты "Черновик" Хаджимурада Камалова сумели добиться передачи дела о его убийстве в центральный аппарат Следкома России. 30 июня следствие сообщило, что предъявлены обвинения трем предполагаемым исполнителям заказного убийства: Мураду Шуайбову, Магомеду Хазамову и Магомеду Абигасанову. Эти люди невиновны, заявил брат убитого, издатель "Черновика" Магди Камалов. Позже следователи попросили суд арестовать бывшего зампредседателя правительства Дагестана Шамиля Исаева, также обвиненного по делу об убийстве Хаджимурада Камалова.

Версия о том, что публикации "Черновика" вызывали у Шамиля Исаева опасения за политическую карьеру, несостоятельна, заявил корреспонденту "Кавказского узла" издатель газеты "Черновик" Магди Камалов. "Мы все не дети, и в реальной политической жизни статьи в «Черновике» не являются в Дагестане основанием для завершения политической карьеры. Посмотрите на тех, кто сидит сегодня в доме правительства республики, и на тех, кто на пенсии. Сильно им испортили жизнь публикации?" - указал Магди Камалов.

Он уверен, что между Хаджимурадом Камаловым и Шамилем Исаевым не было вражды. "Никакой вражды у них не было. Пусть посмотрят биллинги, там есть их звонки друг другу", - отметил Магди Камалов.

Меняя квалификацию дела Шамиля Исаева, Следком заботился о собственной репутации, полагает Камалов. "Получается, что вывезти с мешками на головах смогли, а «достойное» обвинение не предъявили. Как только завалилось обвинение Исаеву в экономических хищениях, моментально уголовное дело переквалифицировали. А статью 205.1 УК (Содействие террористической деятельности) добавили исключительно для рассмотрения дела в военном гарнизонном суде", - предположил Магди Камалов.

Бывший заместитель председателя правительства Дагестана Шамиль Исаев в декабре 2018 года был обвинен в хищении в форме растраты более 80 млн рублей. Эти деньги, по данным Следкома, были выделены из бюджета на создание инженерной инфраструктуры туристической базы "Орлиное гнездо" в Гунибском районе.

Абсурдно говорить, будто Шамиль Исаев мог заказать убийство, наняв Магомеда Абигасанова, полагает Магди Камалов. По его данным, Абигасанов был связан с боевиками, которые угрожали Исаеву убийством и вымогали у него деньги. С Абигасановым связано и разбойное нападение на принадлежащую Исаеву нефтебазу, которое произошло в 2009 году, заявил Камалов. "Эти факты изложены в моем обращении в Генпрокуратуру РФ. Как думаете, можно заказывать убийство лицу, которому не доверяешь и которого боишься?" - сказал Камалов.

Магди Камалов отметил, что, по его данным, следователи предъявили Исаеву обвинение на основании показаний двух свидетелей. Однако, по мнению Магди Камалова, они оба не осведомлены об обстоятельствах убийства его брата.

Как утверждает Магди Камалов, другого обвиняемого, Мурада Шуайбова, в 2013 году вывезли в Кизляр, где он под пытками дал показания против Шамиля Исаева и замминистра МВД Магомеда Магомедова. "Медицинское освидетельствование провести ему не дали. В жалобе на имя генпрокурора РФ Чайки Шуайбов указывает имена тех, кто его пытал. Тем не менее, проверка проведена не была, а эти показания под пытками и легли в основу обвинения причастности этой группы к убийству моего брата", - заявил Магди Камалов.

Магди Камалов добавил, что у него нет версии о том, кто был истинным заказчиком убийства и какие мотивы за этим стояли. "Версия с Исаевым и этими ребятами для меня пройденный этап. Я понял, что это не они, и ушел в начало поисков", - подчеркнул Камалов.

Гендиректор компании "Свобода слова", учредитель газеты "Черновик" Хаджимурад Камалов был убит 15 декабря 2011 года, недалеко от офиса издания в Махачкале. Убийцы выстрелили в журналиста 14 раз. Раненый Камалов скончался по дороге в травмпункт. Хаджимурад Камалов неоднократно выражал обеспокоенность напряженной обстановкой в республике, комментируя проблемные ситуации в регионе. Свою позицию он озвучивал по самым разным темам – от противостояний религиозных общин до проблем коррупции, вооруженных конфликтов и свободы СМИ, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Хаджимурада Камалова.

С 2012 года Фонд имени Хаджимурада Камалова вручает премию его имени тем российским журналистам и СМИ, которые пишут о Дагестане. В феврале 2020 года организаторы премии сообщили о нежелании Министерства культуры Дагестана дать разрешение провести мероприятие на одной из площадок, подконтрольных ведомству.