Вице-премьер Дагестана обвинен по делу об убийстве Хаджимурада Камалова

03 июля 2020, 12:58

Следователи попросили суд арестовать бывшего зампредседателя правительства Дагестана Шамиля Исаева, обвиненного по делу об убийстве учредителя газеты "Черновик" Хаджимурада Камалова.

Как сообщал "Кавказский узел", в марте 2018 года родные и коллеги учредителя газеты "Черновик" Хаджимурада Камалова сумели добиться передачи дела о его убийстве в центральный аппарат Следкома России. В декабре того же года они констатировали, что и после передачи в Москву дело продвинулось незначительно. Брат учредителя газеты Магди Камалов считает, что следователи назвали участниками убийства невиновных.

Гендиректор компании "Свобода слова", учредитель газеты "Черновик" Хаджимурад Камалов был убит 15 декабря 2011 года, недалеко от офиса издания в Махачкале. Убийцы выстрелили в журналиста 14 раз. Раненый Камалов скончался по дороге в травмпункт. Хаджимурад Камалов неоднократно выражал обеспокоенность напряженной обстановкой в республике, комментируя проблемные ситуации в регионе. Свою позицию он озвучивал по самым разным темам – от противостояний религиозных общин до проблем коррупции, вооруженных конфликтов и свободы СМИ, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" биографии Хаджимурада Камалова.

Следком обратился в суд с просьбой арестовать бывшего вице-премьера правительства Дагестана Шамиля Исаева, обвиняемого в содействии терроризму и посягательстве на жизнь общественного деятеля, сообщил Басманный суд Москвы. "В суд поступило ходатайство следственных органов в отношении Исаева Шамиля об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – процитировал сегодня ТАСС пресс-секретаря суда Ирину Морозову.

Исаеву вменяется часть 1 статьи 277 "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля" (предусматривает до 20 лет лишения свободы) и статья 205.1 "Содействие террористической деятельности" (предусматривает до пожизненного лишения свободы), уточнила она.

Бывший заместитель председателя правительства Дагестана Шамиль Исаев в декабре 2018 года был обвинен в хищении в форме растраты более 80 млн рублей. Эти деньги, по данным Следкома, были выделены из бюджета на создание инженерной инфраструктуры туристической базы "Орлиное гнездо" в Гунибском районе.

Следком предъявил Исаеву обвинение в организации убийства журналиста Хаджимурада Камалова, вместе с тем еще трем уроженцам Дагестана – Мураду Шуайбову, Магомеду Хазамову и Магомеду Абигасанову – 2 июля было предъявлено обвинение в убийстве. Таким образом, бывший зампред правительства Дагестана заменил в деле "неустановленное лицо", сообщил 2 июля "Коммерсант".

Напомним, что 2 июня дело было переквалифицировано с убийства на посягательство на жизнь общественного деятеля. Таким образом, следствие пришло к выводу, что убийство Камалова было непосредственно связано с его профессиональной деятельностью. По версии следователей, общественная деятельность журналиста мешала Шамилю Исаеву и вызывала у него недовольство. Накануне он был этапирован в Москву, отметило издание.

В связи с делом об убийстве Хаджимурада Камалова, бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев был допрошен в 2018 году. Суд в Москве перед этим,в 2014 году, удовлетворил его иск о защите чести и достоинства к журналисту Орхану Джемалю, который заявлял о причастности Исаева к убийству журналистов, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" биографии Шамиля Исаева.

Комментариев от Шамиля Исаева или его представителей относительно обвинения в организации убийства не поступало.