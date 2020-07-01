Участники акции "2036" на Красной площади в Москве. 1 июня 2020 г. Скриншот видео https://tvrain.ru/news/na_krasnoj_ploschadi_aktivisty_vylozhili_telami_tsifru_2036_ih_zaderzhivajut-511648/

01 июля 2020, 14:03

Участников акции "2036" задержали на Красной площади в Москве

Задержаны восемь активистов, которые собрались на Красной площади в Москве и выложили своими телами число "2036", протестуя против "обнуления" президентских сроков Путина, сообщил телеканал "Дождь".

Участники акции "2036". Скриншот видео https://tvrain.ru/news/na_krasnoj_ploschadi_aktivisty_vylozhili_telami_tsifru_2036_ih_zaderzhivajut-511648/Как писал "Кавказский узел", с 25 июня по 1 июля в России проходит голосование по поправкам к Конституции его основной день - сегодня. Ранее опрошенные "Кавказским узлом" активисты регионов юга России раскритиковали поправки. В ЮФО и СКФО неоднократно проходили акции протеста против поправок.

Восемь активистов выложили сегодня своими телами на брусчатке Красной площади у московского Кремля число "2036" - это год, до которого Владимир Путин будет находиться у власти, если вступить в силу конституционная поправка об "обнулении" его прежних президентских сроков. В акции приняли участие муниципальные депутаты Басманного района столицы Люся Штейн и Виктор Котов, участники движения Pussy Riot Александр Софеев, Ника Никульшина, активисты Мария Безверхая, Гоша Кожевников, Лиза Самойлова и Мария Тимофеева. Все они были задержаны и доставлены в отделение полиции, информировал сегодня на своем сайте телеканал "Дождь".

На видео, которым сопровождается публикация, активисты ложатся на брусчатку. Затем к ним подходят полицейские и вынуждают встать.

Участники акции "2036". Скриншот видео https://tvrain.ru/news/na_krasnoj_ploschadi_aktivisty_vylozhili_telami_tsifru_2036_ih_zaderzhivajut-511648/Акция "2036" - реплика акции, которую провели на Красной площади 18 апреля 1991 года участники арт-группы Э.Т.И. Тогда они, протестуя против закона "О нравственности", который запрещал ругаться матом в общественных местах, выложили своими телами нецензурное слово, говорится в публикации.

11 марта закон о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального собрания. Его одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья вопреки акциям протеста в регионах. О процедуре голосования, первых результатах на Кавказе, количестве и сути поправок можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию".

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок и ходе голосования по ним публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина".

Примечание:

"Кадыров связал поправки в Конституцию с пожизненным президентством Путина", "Волгоградское "Яблоко" выступило против поправок в Конституцию", "Центризбирком Северной Осетии отчитался о нарушении на голосовании".

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