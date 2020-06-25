Тумсо назвал судилищем встречу Кадырова с родными умершей жительницы Гудермеса

Мать умершей жительницы Гудермеса заставили извиниться и оговорить себя, прокомментировал блогер Тумсо Абдурахманов встречу с участием главы Чечни Рамзана Кадырова. По его словам, единственное, что волнует общественность - от чего умерла женщина, а после этой встречи никто уже не поверит результатам экспертизы.

Как писал "Кавказский узел", прокурор Чечни инициировал проверку по сообщениям об убийстве жителем Гудермеса своей жены. 20 июня тело молодой женщины эксгумировало следствие. Мать умершей заявила после эксгумации, что видела шрам и кровоподтеки на теле дочери. Однако 23 июня на встрече в мэрии Гудермеса с участием главы Чечни мать молодой женщины извинилась за слова о насильственной смерти дочери. "Я прошу всех меня простить. Я была неправа, выслушала всё, что говорят люди. Я хочу попросить прощения у главы [Чечни] и у всех", - заявила она. Извинения принес и дядя умершей, заверивший, что ее дети будут возвращены отцу. Извинения были показаны в эфире чеченской гостелекомпании. Министр МВД Чечни Руслан Алханов заявил, что признаков насильственной смерти на эксгумированном теле нет.

Ранее мать молодой женщины выразила возмущение репортажем ЧГТРК "Грозный" о смерти ее дочери. Она заявила, что мужа дочери пытаются выгородить, поскольку тот силовик. Пользователи соцсетей обратили особое внимание на то, что похороны прошли ночью. Имам, который совершал похоронный обряд, объяснил это жаркой погодой. Жители Чечни возразили на это, что в республике не практикуются ночные похороны. Власти пошли на эксгумацию тела из-за общественного резонанса, считает правозащитница Светлана Ганнушкина. При этом руководству республики не выгодно расследование, которое может доказать вину силовика, указал президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Блогер Тумсо Абдурахманов в своем Instagram-паблике 24 июня прокомментировал извинения матери умершей жительницы Гудермеса на встрече с Рамзаном Кадыровым. Видеоролик блогера по данным на 07.08 мск сегодня, 25 июня набрал 9 518 просмотров и 85 комментариев.

Абдурахманов назвал встречу Кадырова с родными умершей женщины "судилищем с извинениями, с унижением, с принуждением". "Мать этой погибшей девушки, умершей - ее заставили извиняться, оговаривать саму себя. Родственников, прибывших туда, со стороны матери, тоже заставили извиняться. И для любого зрителя этого шоу очевидно, что мать говорит это все неискренне. Она вынуждена, ее принудили к этим извинениям", - высказал мнение блогер.

Он отметил, что единственный вопрос, который волнует и его, и общественность - это смерть девушки. "Была ли она насильственной или естественной? Убили ее, или она сама умерла. Это единственный вопрос, который нас интересует. Собственно, именно для установления этого момента и была произведена эксгумация", - сказал Абдурахманов.

По словам блогера, он ждал, что на этом разбирательстве "Кадыров озвучит причину смерти, но он ее так и не озвучил". При этом глава Чечни, по словам Абдурахманова, подробно коснулся подробностей жизни умершей женщины. Блогер отметил, что "у людей появились подозрения" из-за оперативных ночных похорон женщины. "Для чеченцев это не характерно - хоронить людей ночью", - отметил Абдурахманов. Он посетовал, что на разбирательстве практически не упомянули этот момент.

"Такое происходит только в каких-то индивидуальных моментах, когда есть какая-то причина для того, чтобы это было сделано ночью. Это крайне редкие случаи, которые можно сосчитать на пальцах", - отметил Абдурахманов, который также высказал удивление в связи с тем, что до сих пор неизвестна причина смерти женщины.

"Если до сих пор ты не знаешь причину смерти, почему ты устраиваешь это судилище, в котором ты обвиняешь сторону матери, что она, послушав какие-то сплетни, мол, подняла шум?" - спрашивает он заочно у главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Очевидно ведь, что в этой истории есть какая-то ложь", - считает Абдурахманов, и добавляет, что на встрече было озвучено место работы мужа погибшей женщины, который работает на полигоне в родном селе Кадырова Хоси-Юрт.

Абдурахманов считает, что после этой встречи никто уже не поверит результатам экспертизы. "Сторона этой девушки не будет настаивать на дальнейшем разбирательстве", - отметил блогер, так как считает, что их запугали.

Жительница Гудермеса, чья смерть привлекла общественное внимание в Чечне после ночных похорон, много раз пыталась уйти от мужа из-за семейных ссор, сопровождавшихся насилием, и жаловалась родным на свекровь. Поводом для семейной ссоры, по словам матери, стала покупка ее дочерью телевизора на детское пособие. Свекровь умершей подтвердила в эфире ЧГТРК "Грозный", что выказывала невестке недовольство по поводу этой покупки.

Пользователи Instagram, оставившие свои комментарии к видеоролику Тумсо Абдурахманова, выразили сочувствие родным умершей девушки и высказались критические по поводу репортажа с извинениями.

"Я не понимаю, почему ни один не заступился за эту женщину. Сколько можно терпеть такую несправедливость? Ну пришли бы те люди, которые ей звонили, и сказали бы правду", - отметил igxyoxoxoyxoxxoxotxoxox.

Мать умершей женщины на вопрос Кадырова, кто рассказал ей о насильственной смерти дочери, ответила: "Это соседи их соседей услышали шум и зашли посмотреть". Кадыров потребовал выяснить имя женщины, которая об этом рассказала.

"Мне стыдно было смотреть на это", - написала mrs.watson.

"Очень жалко мать, смотреть без слез не могла", - отметила belissimo999.

"Когда трейлер смотрела, знала, что Кадыров заставит ее мать извиниться. Знала, что мать этой девушки не выиграет", - посетовала khadija_nochhi_ami.

"Как эта бедная женщина стерпела все эти унижения? Я бы упала там же", - посочувствовала swag_swag12345678.

"Как шакалы они набросились стаей на бедную мать на судилище, это за гранью, шок", - ужаснулся inno4641.

"Нет, чтобы расследовать причину смерти, они расследовали биографию матери", - удивляется razet_56.

"О, Аллах, не дай этим людям скрыть правду", - написала silaxvxedinstve.