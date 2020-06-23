задержанные пенсионерки-пикетчицы и сотрудники полиции. Фото Анны Колмагорцевой.

23 июня 2020, 02:16

Две пенсионерки задержаны в Сочи за пикеты против поправок в Конституцию

Галина Лазорская и Любовь Николаева задержаны правоохранителями Сочи во время акции против внесения поправок в Конституцию. По их словам, они не были ранее знакомы, и Николаева присоединилась к одиночному пикету Лазорской спонтанно. В отношении Лазорской составлен протокол об административном правонарушении.

Как сообщал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин назначил дату общенародного голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля. Опрошенные "Кавказским узлом" активисты регионов Северного Кавказа раскритиковали поправки. Закон о поправках в Конституцию одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья вопреки акциям протеста в регионах. Конституционные поправки задевают национальные чувства и предполагают несменяемость власти, уверены противники поправок. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее назвали изменение Конституции России переходом от федерализма к унитарности государственного устройства.

Галина Лазорская. Фото Анны Колмагорцевой.62-летняя пенсионерка Галина Лазорская рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в день памяти и скорби 22 июня она решила выйти на одиночный пикет против принятия поправок в Конституцию.

Она вышла на Площадь флага около мэрии Сочи с плакатами "Выражаю недоверие Путину и правительству", "Нет узурпатору!" и "Не дай себя обмануть". Кроме того, еще на одном плакате она написала требование справедливо рассмотреть дела Вахтанга Езугбаи и Николая Щербакова.

24 мая лидер общественного движения "Сочинская коммуна" Вахтанг Езугбая был арестован по подозрению в вымогательстве у предпринимателя. 12 июня был арестован на два месяца юрист движения Николай Щербаков.

Лазорская заявила, что "вышла на одиночный пикет против поправок в Конституцию и против действий местных властей, желая выразить свое мнение о происходящем". При этом она решила провести свою акцию неподалеку от палатки, где находился агитационный пункт по голосованию за поправки.

"Раскладывая плакаты на лавочке, чтобы менять их, я даже и не заметила, как ко мне подошла женщина тоже пенсионного возраста и завела разговор о том, что она солидарна со мной и с написанным на моих плакатах. Так как я должна была стоять с плакатом, то я попросила ее посторожить мои сумки и другие плакаты", - рассказала Лазорская.

По ее словам, женщина, видимо, решила ей помочь, развернула лежащие на лавочке плакаты и встала в метрах пятидесяти. "Я ее увидела, только когда нас обеих задержали и принудительно доставили для допроса на улицу Горького, 60 в полицию. На меня составили протокол, а ее взяли в свидетели. Но она могла рассказать только то, что было на самом деле, так как мы друг друга действительно не знали и не знали даже, как друг друга зовут. Хочу отметить, что я вообще ничего не совершала, а женщина-инвалид - тем более. Полиция принудительно заставила ее с палочкой идти по жаре в полицию и меня тоже", - рассказала Лазорская.

Любовь Николаева. Фото Анны Колмагорцевой.Вторая задержанная пенсионерка Любовь Николаева подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что до указанных событий не была знакома с Лазорской, а также обстоятельства произошедшего.

В протоколе от 22 июня (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), в частности, сказано, что "приблизительно в 13 часов около дома 12 по улице Навагинская выявлена гражданка Лазорская Галина Николаевна, которая организовала и в дальнейшим одновременно с Николаевой Любовью Георгиевной провели несанкционированное публичное мероприятие в виде одиночных пикетов с демонстрацией плакатов".

"Согласно постановлению Конституционного суда [...] если несколько пикетов, каждый из которых формально является одиночным, с достаточной очевидностью объединены единством целей и общей организацией, проведены и территориально тяготеют друг другу, а их участники используют узнаваемые наглядные средства агитации и выдвигают общие требования и призывы, то они могут восприниматься и оцениваться [...], как проведение публичных мероприятий осуществляемое группой лиц. Таким образом Лазорская Г. Н. своими действиями нарушило Федеральный закон "О митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирования" от 19 июня 2004 года №54-Фз и должна быть привлечена по части 2 статьи 20 КоАП РФ", - также указано в протоколе. Галина Лазорская расписалась в нем и указала, что "с пояснением [...] не согласна".

Отметим, что максимальное наказание по части 2 статьи 20 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации составляет для граждан штраф от десяти до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.

Анна Колмагорцева, которая стала невольным очевидцев событий, считает, что женщины не допустили никакие нарушения.

"Я стала очевидцем задержания двух пожилых женщин, которые на значительном расстоянии друг от друга проводили одиночные пикеты. К ним подошли сотрудники полиции - около пяти человек, среди них был участковый. Он сообщил женщинам, что они совершили административное правонарушение, задержаны и должны пройти в участок. Я считаю, что каждый человек в нашей стране имеет конституционное право на выражение своего мнения и своей гражданской позиции, и такое отношение к правам граждан - это игнорирование Конституции", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по ее словам, рядом стояла агитационная палатка, где "молодые люди агитировали прохожих голосовать за поправки в Конституцию", но полицейские не отреагировали на них. "Такой выборочный поход и оценка - это двойная мораль", - считает Колмагорцева.

По мнению адвоката Сергея Костюка, преследование людей за выражение личного мнения является "незаконным лишением людей конституционного права на свободное и независимое выражение мнений путем злоупотребления служебными полномочиями".

Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина".

Примечание:

"Двое активистов задержаны в Ейске на акции против поправок в Конституцию", "Досрочное голосование по поправкам в Конституцию проходит в Дагестане", "Пикеты в Астрахани против поправок в Конституцию встретили поддержку горожан".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

23 июня 2020, 04:20

23 июня 2020, 03:40

23 июня 2020, 02:49

  • Власти Кабардино-Балкарии отреагировали на жалобы работников спиртзавода

    После приостановки деятельности завода по производству спирта «Риал» в Прохладном оставшуюся в чанах брагу придется слить в канализацию, что приведет к экологической катастрофе, заявили сотрудники предприятия. По их словам, закрытие завода грозит безработицей 661 сотруднику. Власти Кабардино-Балкарии разрешили завершить технологический процесс, указав, что судьбу предприятия решит суд.

23 июня 2020, 01:57

  • Конфликт в Цияб-Ичичали разрешился без вмешательства Кадырова

    Имамом в дагестанском селении Цияб-Ичичали, жители которого обращались к Рамзану Кадырову из-за противоречий с муфтиятом, назначена компромиссная фигура, конфликт исчерпан, сообщил глава села. Публичная реакция Рамзана Кадырова на обращение вызовет негативную реакцию в Дагестане, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

23 июня 2020, 01:27

  • Шариатское право названо способом разрешения споров о границе Чечни и Дагестана

    Спикер парламента Чечни Магомед Даудов демонстрирует готовность к диалогу по вопросу границы с Дагестаном, но чиновники в Махачкале не желают включаться в потенциально конфликтный процесс, считают журналист Гаджимурад Сагитов и активист Шамиль Хадулаев. Для наименее конфликтного разрешения вопроса следует задействовать механизмы шариатского права, полагает глава дагестанского отделения партии «Гражданская инициатива» Мухаммад Цези.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи