Две пенсионерки задержаны в Сочи за пикеты против поправок в Конституцию

23 июня 2020, 02:16

Галина Лазорская и Любовь Николаева задержаны правоохранителями Сочи во время акции против внесения поправок в Конституцию. По их словам, они не были ранее знакомы, и Николаева присоединилась к одиночному пикету Лазорской спонтанно. В отношении Лазорской составлен протокол об административном правонарушении.

Как сообщал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин назначил дату общенародного голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля. Опрошенные "Кавказским узлом" активисты регионов Северного Кавказа раскритиковали поправки. Закон о поправках в Конституцию одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья вопреки акциям протеста в регионах. Конституционные поправки задевают национальные чувства и предполагают несменяемость власти, уверены противники поправок. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее назвали изменение Конституции России переходом от федерализма к унитарности государственного устройства.

62-летняя пенсионерка Галина Лазорская рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в день памяти и скорби 22 июня она решила выйти на одиночный пикет против принятия поправок в Конституцию.

Она вышла на Площадь флага около мэрии Сочи с плакатами "Выражаю недоверие Путину и правительству", "Нет узурпатору!" и "Не дай себя обмануть". Кроме того, еще на одном плакате она написала требование справедливо рассмотреть дела Вахтанга Езугбаи и Николая Щербакова.

24 мая лидер общественного движения "Сочинская коммуна" Вахтанг Езугбая был арестован по подозрению в вымогательстве у предпринимателя. 12 июня был арестован на два месяца юрист движения Николай Щербаков.

Лазорская заявила, что "вышла на одиночный пикет против поправок в Конституцию и против действий местных властей, желая выразить свое мнение о происходящем". При этом она решила провести свою акцию неподалеку от палатки, где находился агитационный пункт по голосованию за поправки.

"Раскладывая плакаты на лавочке, чтобы менять их, я даже и не заметила, как ко мне подошла женщина тоже пенсионного возраста и завела разговор о том, что она солидарна со мной и с написанным на моих плакатах. Так как я должна была стоять с плакатом, то я попросила ее посторожить мои сумки и другие плакаты", - рассказала Лазорская.

По ее словам, женщина, видимо, решила ей помочь, развернула лежащие на лавочке плакаты и встала в метрах пятидесяти. "Я ее увидела, только когда нас обеих задержали и принудительно доставили для допроса на улицу Горького, 60 в полицию. На меня составили протокол, а ее взяли в свидетели. Но она могла рассказать только то, что было на самом деле, так как мы друг друга действительно не знали и не знали даже, как друг друга зовут. Хочу отметить, что я вообще ничего не совершала, а женщина-инвалид - тем более. Полиция принудительно заставила ее с палочкой идти по жаре в полицию и меня тоже", - рассказала Лазорская.

Вторая задержанная пенсионерка Любовь Николаева подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что до указанных событий не была знакома с Лазорской, а также обстоятельства произошедшего.

В протоколе от 22 июня (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), в частности, сказано, что "приблизительно в 13 часов около дома 12 по улице Навагинская выявлена гражданка Лазорская Галина Николаевна, которая организовала и в дальнейшим одновременно с Николаевой Любовью Георгиевной провели несанкционированное публичное мероприятие в виде одиночных пикетов с демонстрацией плакатов".

"Согласно постановлению Конституционного суда [...] если несколько пикетов, каждый из которых формально является одиночным, с достаточной очевидностью объединены единством целей и общей организацией, проведены и территориально тяготеют друг другу, а их участники используют узнаваемые наглядные средства агитации и выдвигают общие требования и призывы, то они могут восприниматься и оцениваться [...], как проведение публичных мероприятий осуществляемое группой лиц. Таким образом Лазорская Г. Н. своими действиями нарушило Федеральный закон "О митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирования" от 19 июня 2004 года №54-Фз и должна быть привлечена по части 2 статьи 20 КоАП РФ", - также указано в протоколе. Галина Лазорская расписалась в нем и указала, что "с пояснением [...] не согласна".

Отметим, что максимальное наказание по части 2 статьи 20 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации составляет для граждан штраф от десяти до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.

Анна Колмагорцева, которая стала невольным очевидцев событий, считает, что женщины не допустили никакие нарушения.

"Я стала очевидцем задержания двух пожилых женщин, которые на значительном расстоянии друг от друга проводили одиночные пикеты. К ним подошли сотрудники полиции - около пяти человек, среди них был участковый. Он сообщил женщинам, что они совершили административное правонарушение, задержаны и должны пройти в участок. Я считаю, что каждый человек в нашей стране имеет конституционное право на выражение своего мнения и своей гражданской позиции, и такое отношение к правам граждан - это игнорирование Конституции", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по ее словам, рядом стояла агитационная палатка, где "молодые люди агитировали прохожих голосовать за поправки в Конституцию", но полицейские не отреагировали на них. "Такой выборочный поход и оценка - это двойная мораль", - считает Колмагорцева.

По мнению адвоката Сергея Костюка, преследование людей за выражение личного мнения является "незаконным лишением людей конституционного права на свободное и независимое выражение мнений путем злоупотребления служебными полномочиями".