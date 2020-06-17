10 граждан Азербайджана задержаны после акции протеста в Кулларе

17 июня 2020, 12:05

Следователи насчитали 400 тысяч рублей ущерба после акции протеста граждан Азербайджана в Дербентском районе. Возбуждено уголовное дело, задержаны десять подозреваемых, сообщил региональный Следком.

Как сообщал "Кавказский узел", ожидающие отправки на родину у границы в Дагестане граждане Азербайджана 15 июня устроили акцию протеста, которая переросла в столкновения с силовиками. Врио руководителя администрации Дербентского района Фуад Шихиев сообщил, что ранения получили четыре сотрудника правоохранительных органов. Нарушители правопорядка были доставлены в отдел полиции. 16 июня 155 граждан Азербайджана были отправлены на родину.

400 граждан Азербайджана, которые размещены в общежитии и временном палаточном городке вблизи села Куллар,15 июня в знак протеста попытались перекрыть федеральную автотрассу "Кавказ". Они оказали сопротивление полицейским и военнослужащим Пограничного управления ФСБ по Дагестану, забросали их камнями и другими предметами, сообщил Следком. "Пострадали семь сотрудников правоохранительных органов, повреждены пять служебных автомобилей", — говорится в сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета по Дагестану.

После волнений в Кулларе задержаны десять граждан Азербайджана, сообщило Следственное управление Следкома по Дагестану. "В результате совершенных противоправных действий пострадало 9 сотрудников правоохранительных органов, повреждены 5 служебных автомобилей, причинив ущерб на сумму около 400 000 рублей", – сообщило ведомство сегодня на своем сайте.

Следователи также возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти, рассказал старший помощник руководителя Следственного управления Следкома по региону Расул Темирбеков. "После беспорядков, устроенных гражданами Азербайджана, находящимися в палаточном лагере и пункте временного размещения на границе Магармкентского и Дербентского районов в Дагестане, следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти – предусматривает до 10 лет лишения свободы) и части 1 статьи 167 (умышленное повреждение чужого имущества) УК РФ", – процитировал сегодня "Интерфакс" Темирбекова.

Беспорядки в Кулларе вспыхнули вечером 15 июня. В начале июня граждане Азербайджана проводили массовую голодовку, требуя ускорить их возвращение домой. Силовики применили против демонстрантов газ, дубинки и слезоточивый газ. Около полуночи к поселку Куллар прибыли дополнительные силы полиции, после чего акция была разогнана.

По мнению жителей палаточного лагеря, действия силовиков были чрезмерно жесткими. При этом до возникновения массовых беспорядков между гражданами Азербайджана и полицейскими конфликты происходили и прежде, однако ограничивались словесными перепалками.

После инцидента, нарушители были доставлены в отделение полиции, при этом силовики пояснили, что участники беспорядков не были задержаны. В палаточном лагере близ поселка Куллар осталось 250-300 человек. 16 июня врио главы Дербентского района Фуад Шихиев сообщил, что конфликт исчерпан. Жители палаточного лагеря заявили о том, что боятся повторения событий 15 июня. Они также пожаловались на плохие условия.

Пользователи соцсетей осудили власти Азербайджана, в свою очередь представитель официального Баку призвал находящихся в лагере граждан проявить понимание и соблюдать установленные в нем правила. В тот же день, 16 июня, 155 граждан Азербайджана выехали домой на автобусах. По словам сотрудника пресс-службы Дербентского района, на следующей неделе в Азербайджан отправится очередная группа граждан республики, график их отправки строится по мере готовности карантинных пунктов.