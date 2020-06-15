Исторический многоквартирный дом в Волгограде, признанный аварийным. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

15 июня 2020, 18:40

Госжилнадзор отказался от требования признать дом в Волгограде аварийным

Инспекция госжилнадзора отказалась в суде от своего иска к администрации с требованием признать аварийным исторический многоквартирный дом в Волгограде. Процесс закончился "полной победой жильцов дома", заявила адвокат Анна Яковенко.

Как сообщал "Кавказский узел", инспекция госжилнадзора потребовала признать аварийным дом в Волгограде, где три года назад обрушился балкон. Жильцы указали, что их дом, который является объектом культурного наследия, нуждается в капитальном ремонте. Они собрали подписи под обращением в прокуратуру, в котором попросили надзорное ведомство защитить их от выселения. 10 июня межведомственная комиссия при администрации Центрального района Волгограда согласилась с доводами жильцов и отказалась признать дом аварийным.

В январе 2017 года двое мужчин получили ушибы в результате обрушения балкона дома №13 по улице Мира в Волгограде. После этого жильцов дома, признанного объектом культурного наследия, предупредили, что пользоваться балконами опасно. В ноябре 2019 года суд удовлетворил иск областных властей и постановил оштрафовать товарищество собственников дома, признанного объектом культурного наследия. Дом разрушается, а чиновники вместо помощи наказали товарищество, которое не должно заниматься капремонтом, заявили жильцы.

В Центральном районном суде Волгограда сегодня прошло заседание по административному делу, инициированному инспекцией Адвокат Анна Яковенко. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"госжилнадзора в отношении администрации Центрального района. В зале суда присутствовали представители инспекции и районной администрации, глава товарищества собственников недвижимости (ТСН) "Улица Мира" Ольга Котенко, ее адвокат Анна Яковенко и собственник одной из квартир дома. Судья не разрешила представителям СМИ присутствовать на заседании, сославшись на "особый режим, связанный с пандемией", передает корреспондент "Кавказского узла".

Из здания суда адвокат Анна Яковенко вышла в приподнятом настроении. Она сообщила, что процесс закончился "полной победой жильцов дома №13".

"Инспекция госжилнадзора сразу выступила с ходатайством об отказе от иска, как только мы зашли. Полностью отказалась от иска. Дело прекращено, и повторное обращение с таким иском уже невозможно. Инспекция полностью дала задний ход", - сказала Анна Яковенко корреспонденту "Кавказского узла".

Дом №13 в Волгограде. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"Она показала определение суда, в котором говорится о прекращении производства по этому административному делу "в связи с отказом административного истца от заявленного требования". "Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается", - сказано в документе.

Жильцы дома позитивно оценили окончание процесса и также назвали его своей победой.

"Кавказский узел" не располагает комментариями от прединспекции госжилнадзора относительно отказа от иска о признании дома аварийным.

Примечание:

"В Северной Осетии сироте дважды выдали непригодные для жизни квартиры", "Снос исторического здания лицея вызвал недовольство жителей Ростова-на-Дону", "Жильцы дома в Ростове-на-Дону выступили против экспертизы здания за их счет".

Автор: Вячеслав Ященко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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