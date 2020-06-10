Комиссия отказалась признать аварийным исторический дом в Волгограде

10 июня 2020, 19:41

Межведомственная комиссия при администрации Центрального района Волгограда согласилась с доводами жильцов дома №13 на улице Мира и отказалась признать его аварийным, как того требовала инспекция областного госжилнадзора.

Как сообщал "Кавказский узел", инспекция госжилнадзора потребовала признать аварийным дом в Волгограде, где три года назад обрушился балкон. Жильцы указали, что их дом, который является объектом культурного наследия, нуждается в капитальном ремонте. Они собрали подписи под обращением в прокуратуру, в котором попросили надзорное ведомство защитить их от выселения.

В январе 2017 года двое мужчин получили ушибы в результате обрушения балкона дома №13 по улице Мира в Волгограде. После этого жильцов дома, признанного объектом культурного наследия, предупредили, что пользоваться балконами опасно. В ноябре 2019 года суд удовлетворил иск областных властей и постановил оштрафовать товарищество собственников дома, признанного объектом культурного наследия. Дом разрушается, а чиновники вместо помощи наказали товарищество, которое не должно заниматься капремонтом, заявили жильцы.

На сегодняшнем заседании межведомственной комиссии в стенах администрации Центрального района города Волгограда председательствовал заместитель главы районной администрации Андрей Андриевский. Присутствовали 11 из 14 членов комиссии, представитель МЧС, председатель товарищества "Улица Мира", ее адвокат и корреспондент "Кавказского узла". Секретарь констатировала, что кворум имеется.

Она напомнила членам комиссии, что дом №13 по улице Мира включен в областную программу капитального ремонта на 2020 – 2022 годы. "Учитывая, что в заключении эксперта не содержатся выводы об аварийности многоквартирного жилого дома №13 по улице Мира, предлагается рассмотреть вопрос о принятии комиссией решения об отсутствии оснований для признания дома №13 аварийным и подлежащему сносу или реконструкции", - сказала секретарь. Члены комиссии единогласно поддержали это решение. Заключение будет передано в Центральный районный суд Волгограда на очередном заседании, которое состоится 15 июня, пояснила секретарь.

Адвокат товарищества Анна Яковенко сочла сегодняшнее решение победой жильцов. "Это главное, к чему они шли - добиться капитального ремонта дома-памятника, чтобы жить в отремонтированном замечательном доме. Администрация Центрального района приняла опять абсолютно законное решение, и в очередной раз отказала инспекции госжилнадзора Волгоградской области в ее требовании признать дом аварийным. Справедливость восторжествовала. Суд это учтет, и надеюсь на то, что эта борьба закончится", - сказала Яковенко корреспонденту "Кавказского узла".