Столкновения с участием уроженцев Чечни во Франции. Скриншот сообщения twitter https://twitter.com/Alchechnya/status/1271749800443199489

15 июня 2020, 12:16

Столкновения с участием уроженцев Чечни произошли во Франции

Не менее десяти человек получили травмы в результате конфликта с участием выходцев из Чечни, сообщила 14 июня прокуратура французского города Дижона.

Беспорядки в Дижоне начались в ночь на 13 июня. Несколько десятков человек с капюшонами, прикрывающими лица, напали на кальянную Le Black Pearl. Нападавшие были вооружены арматурой, ножами, отвертками и бейсбольными битами. Полиция разогнала участников беспорядков, применив слезоточивый газ, сообщил телеканал France Info со ссылкой на местные власти.

Вице-прокурор Дижона сообщил о десяти раненых, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, говорится в сообщении на сайте канала от 14 июня.

Причиной массовых столкновений стало ранение 16-летнего жителя Франции чеченского происхождения, говорится в публикации от 13 июня на странице Аl Chechnya в Twitter. После этого "чеченцы со всей Франции собрались, чтобы поехать в Дижон", утверждает автор сообщения, переведенного "Кавказским узлом". Публикация сопровождается видео, на котором десятки молодых людей в ночной время пересекают пустынную городскую площадь. Затем в кадре видны две большие группы людей, человек с одной из сторон бросает дымовую шашку. Столкновений на видео нет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 12 мая в Париже молодой человек напал с ножом на прохожих, убив одного и ранив еще четверых. Нападавший, застреленный сотрудниками полиции, был опознан как уроженец Чечни Хамзат Азимов, а ответственность за теракт взяло на себя запрещенное в России судом и признанное террористическим "Исламское государство". 3 июня около 500 участников акции во Франции осудили действия Хамзата Азимова и призвали французские СМИ прекратить кампанию против чеченцев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил чеченское происхождение Азимова, однако возложил ответственность за его поступок на Францию. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан резко прокомментировал заявление главы Чечни, назвав Кадырова "диктатором" и указав на нарушения прав человека в республике. Аналитики объяснили реакцию французского министра на слова Кадырова сложностями российско-французских отношений, политической напряженностью из-за террористической угрозы в стране и негативным имиджем главы Чечни в Европе.

Многие из живущих во Франции чеченцев стали объектами внимания спецслужб после совершенной в Париже в ноябре 2015 года серии терактов, однако затем подозрения не подтвердились, рассказала ранее в интервью "Кавказскому узлу" "Теракты в Брюсселе: почему опять обвинили кавказцев?" руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии Международной федерации за права человека (FIDH) Саша Кулаева. "В СМИ писали, что забрали представителей 20 чеченских семей в связи с французскими терактами и допрашивали их. Потом их всех выпустили, но не было информации, чтобы кому-то из них предъявили какие-либо обвинения", -  пояснила Кулаева. При этом, по ее данным, в 2017 году Франция ужесточила политику в отношении уроженцев Чечни.

Руководитель "Комитета Чечня" во Франции Паскаль Шодо сообщила 4 июня, что в Дижоне находится под арестом и ожидает экстрадиции в Россию уроженец Чечни, обвиненный в России в причастности к боевикам в Сирии.

Примечание:

"ЕСПЧ не усмотрел признаков нарушения Бельгией прав уроженца Чечни по делу об экстрадиции в Россию", "Reuters: односельчане Мурдалова рассказали о его планах выехать в Германию", "Уроженцы Северного Кавказа включены в бельгийский список предполагаемых террористов".

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