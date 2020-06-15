Столкновения с участием уроженцев Чечни произошли во Франции

Причиной массовых столкновений стало ранение 16-летнего жителя Франции чеченского происхождения, говорится в публикации от 13 июня на странице Аl Chechnya в Twitter. После этого "чеченцы со всей Франции собрались, чтобы поехать в Дижон", утверждает автор сообщения, переведенного "Кавказским узлом". Публикация сопровождается видео, на котором десятки молодых людей в ночной время пересекают пустынную городскую площадь. Затем в кадре видны две большие группы людей, человек с одной из сторон бросает дымовую шашку. Столкновений на видео нет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 12 мая в Париже молодой человек напал с ножом на прохожих, убив одного и ранив еще четверых. Нападавший, застреленный сотрудниками полиции, был опознан как уроженец Чечни Хамзат Азимов, а ответственность за теракт взяло на себя запрещенное в России судом и признанное террористическим "Исламское государство". 3 июня около 500 участников акции во Франции осудили действия Хамзата Азимова и призвали французские СМИ прекратить кампанию против чеченцев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил чеченское происхождение Азимова, однако возложил ответственность за его поступок на Францию. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан резко прокомментировал заявление главы Чечни, назвав Кадырова "диктатором" и указав на нарушения прав человека в республике. Аналитики объяснили реакцию французского министра на слова Кадырова сложностями российско-французских отношений, политической напряженностью из-за террористической угрозы в стране и негативным имиджем главы Чечни в Европе.

Многие из живущих во Франции чеченцев стали объектами внимания спецслужб после совершенной в Париже в ноябре 2015 года серии терактов, однако затем подозрения не подтвердились, рассказала ранее в интервью "Кавказскому узлу" "Теракты в Брюсселе: почему опять обвинили кавказцев?" руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии Международной федерации за права человека (FIDH) Саша Кулаева. "В СМИ писали, что забрали представителей 20 чеченских семей в связи с французскими терактами и допрашивали их. Потом их всех выпустили, но не было информации, чтобы кому-то из них предъявили какие-либо обвинения", - пояснила Кулаева. При этом, по ее данным, в 2017 году Франция ужесточила политику в отношении уроженцев Чечни.

Руководитель "Комитета Чечня" во Франции Паскаль Шодо сообщила 4 июня, что в Дижоне находится под арестом и ожидает экстрадиции в Россию уроженец Чечни, обвиненный в России в причастности к боевикам в Сирии.