Второй президент Армении Роберт Кочарян. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

30 мая 2020, 16:10

Суд разрешил Кочаряну остаться в медцентре до конца пандемии

Административный суд Армении 29 мая удовлетворил ходатайство защиты о том, чтобы до окончания пандемии второй президент Армении Роберт Кочарян оставался в медцентре.

Как писал "Кавказский узел", жалоба защиты на отказ суда освободить из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна 20 мая поступила в Апелляционный уголовный суд, сообщили его адвокаты. 13 мая суд отказался освободить Кочаряна, несмотря на поручительство за него армянских и карабахских политиков.

Состояние здоровья экс-президента удовлетворительное, он находится под наблюдением врачей в медцентре "Измирлян", сообщает "Кавказский узел".

Напомним, что четыре экс-премьера Армении и Нагорного Карабаха попросили освободить Роберта Кочаряна из СИЗО из-за угрозы заражения коронавирусом. Заседание суда прошло на фоне протестной акции сторонников Кочаряна.

"В ходатайстве защита предложила медцентр "Измирлян", где сейчас находится Кочарян, или какой-либо другой медцентр, чтобы он был под наблюдением врачей", - отметила пресс-секретарь адвокатской группы бывшего президента Элина Саакова в разговоре с корреспондентом "Кавказского узла".

По словам Сааковой, защита указала на то, что Роберт Кочарян входит в группу риска с точки зрения заражения коронавирусом.

Адвокат Арам Орбелян, который представил ходатайство, отметил в беседе с корреспондентом "Кавказского узла", что суд принял решение о запрете перевода Роберта Кочаряна в место лишения свободы, то есть в УИУ (Уголовно-исполнительное учреждение) "Ереван-Кентрон".

По его словам, в суд было представлено два иска с целью исключения бесчеловечного обращения. "Суд удовлетворил иск, до окончания пандемии Роберт Кочарян останется в медцентре "Измирлян", - сообщил адвокат.

"Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка о Роберте Кочаряне, а также материал "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в котором можно прочитать о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.

Примечание:

"Роберт Кочарян прооперирован в Ереване", "Роберт Кочарян переведен в больницу", "Призыв Гарегина II освободить Кочаряна встретил критику в Армении".

Автор: Армине Мартиросян; источник: Корреспондент "Кавказского узла"

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