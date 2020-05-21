21 мая 2020, 13:06

Глава Насыр-Кортского округа Назрани заподозрен в махинациях с землей

Руководитель администрации Насыр-Кортского округа города Назрань незаконно выдал местным жителям документы о владении земельными участками на общую сумму 2,5 миллиона рублей, он заподозрен в превышении полномочий, сообщил Следком региона.

По версии следствия, глава Насыр-Кортского округа города Назрани, действия из личных интересов, незаконно выдал выписки из похозяйственных книг о наличии прав на земельный участок о том, что несколько местных жителей являются собственниками участков, что не соответствовало действительности.

Впоследствии эти выписки послужили основанием для регистрации прав жителей на участки, их общая стоимость составила 2,5 миллиона рублей. В отношении бывшего главы округа возбуждено уголовное дело, ему вменяется часть 2 статьи 286 УК РФ, сообщило сегодня на своем сайте следственное управление Следкома по Ингушетии.

Часть 2 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что бывший глава Минфина Ингушетии Руслан Цечоев был объявлен в розыск после того, как был признан виновным в растрате двух миллиардов рублей из бюджета. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Примечание:

"Глава ингушского села заподозрен в махинациях", "Следком сообщил о махинациях на 1,2 миллиона со страхованием в Ингушетии", "Подозреваемый в шантаже замужних женщин житель Ингушетии погиб при задержании".

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