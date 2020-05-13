27 пациентов психоневрологического интерната на Ставрополье переведены в больницу

13 мая 2020, 22:20

Постояльцы и часть персонала интерната для инвалидов в Ставропольском крае, закрытого на карантин из-за коронавируса, переведены в Солнечнодольскую больницу. В медучреждении созданы непригодные бытовые условия, заявили пациенты.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая стало известно, что психоневрологический круглосуточный интернат для инвалидов в Новоселицком районе закрыт на карантин, а все проживающие изолированы в интернате после того, как у 21 сотрудника и пациента подтвердился коронавирус. 12 мая сотрудники учреждения опубликовали видео, в котором рассказали, что коллектив психоневрологического интерната в Ставропольском крае третью неделю находится на карантине вместе с зараженными пациентами, а власти не реагируют на обращения. В ближайшие дни пациентов интерната госпитализируют, заверил глава Новоселицкого района.

За сутки еще у 51 пациента на Ставрополье подтвердился коронавирус, общее число инфицированных в регионе достигло сегодня 1176, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"После повторного тестирования, по предписанию Роспотребнадзора остальные 27 проживающих интерната сегодня были госпитализированы в инфекционный стационар медицинской организации", - привел слова министра труда и соцзащиты населения региона Ивана Ульянченко ГТРК «Ставрополье» на своем сайте. При этом общее число госпитализированных из интерната не уточняется.

Шесть сотрудников остались в интернате, они будут там находиться до получения результатов тестирования на коронавирус, передает со ссылкой на Ульянченко "Интерфакс-Юг". Министр также отметил, что все сотрудники интерната во время карантина получают заработную плату в двойном размере.

Больные переведены в Солнечнодольскую больницу, переоборудованную для больных коронавирусом, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник администрации Ставропольского края. Перевозка пациентов была возложена на краевой Минздрав, отметил он.

Постояльцев и персонал интерната начали перевозить в больницу еще 12 мая, сообщил сегодня "Блокнот. Ставрополь". "Вчера (12 мая) уехала первая партия персонала и пациентов, а сегодня в путь отправится следующая. Всех направили в Солнечнодольск", - приводит слова сотрудницы интерната издание. В больнице в Солнечнодольске созданы непригодные условия пребывания, рассказала сотрудница. По ее словам, когда они приехали в больницу, то пришли в ужас.

Видеоролик под названием "Сотрудников и пациентов Новоселицкого интерната перевезли в Солнечнодольск с кошмарными условиями", размещен сегодня на Youtube-канале пользователя Анны Кияненко. По данным на 21.30 мск, он набрал 567 просмотров. На видео показано помещение туалета с разрушенной плиткой на полу и стенами с обвалившейся штукатуркой. "Кавказский узел" не может проверить достоверность видео.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей станице в Instagram сегодня сообщил, что дал поручение провести служебное расследование по поводу жалоб сотрудников психоневрологического интерната. "Действия тех, кто позволяет себе забывать о людях, бросать их - должны получить адекватную оценку и реакцию", - написал он.

"Прокуратурой̆ Ставропольского края по публикации, размещённой̆ в сети Интернет (имеется ввиду видеоролик с жалобой на пребывание в психоневрологическом интернате, - прим. "Кавказского узла"), о нарушении прав медицинского персонала, работающего с больными коронавирусной инфекцией в Государственном бюджетном стационарном учреждении... «Новоселицкий психоневрологический интернат», проводится проверка", - сообщила 12 мая прокуратура Ставропольского края на своей странице в Instagram.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о том, как COVID-19 распространяется на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".