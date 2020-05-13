Третий с февраля односельчанин Кадырова получил пост в правительстве Чечни

13 мая 2020, 13:04

Секретарь Совбеза Чечни Вахид Усмаев 12 мая был назначен заместителем председателя правительства республики. Это уже третий односельчанин Рамзана Кадырова, получивший высокий пост с начала февраля.

Кандидатуру Усмаева на пост вице-премьера выдвинул глава Чечни Рамзан Кадыров, депутаты парламента поддержали это назначение на заседании 12 мая.

Усмаев течение 10 лет был командиром полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова, руководил секретариатом и администрацией главы Чечни, возглавлял администрацию Гудермесского муниципального района, а в последнее время занимал должность секретаря Совета экономической и общественной безопасности Чечни. Награжден Золотой звездой Героя России и орденом имени Ахмата-хаджи Кадырова, сообщается в публикации на сайте парламента Чечни от 12 мая.

Вахит Усмаев родился в селе Центарой Шалинского района, говорится в биографической справке на сайте МВД Чечни.

Центарой - родное село Рамзана Кадырова, в июле 2019 года переименованное в честь его отца Ахмата Кадырова, указано в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

Решение депутатов о назначении Усмаева на пост вице-премьера было единогласным, отметили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в аппарате республиканского парламента.

Жители Чечни негативно отнеслись к назначению Усмаева

Кадровая политика Кадырова не вызывает особого интереса у жителей республики, констатировала жительница Чечни Малика. "Люди годами наблюдают, как одни и те же лица сменяют друг друга в различных должностях. Это уже стало настолько привычным, что народ просто не обращает внимания на происходящее в верхних эшелонах власти. Практически каждый человек из окружения Кадырова за последние годы сменил столько разных постов, что люди уже путаются в их должностях", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

"Кадыров назначает одних и тех же людей из своего ближайшего окружения на различные должности, поводит их рокировку, и не более того. Не профессионализм и какие-то личностные качества являются определяющим фактором при назначении на тот или иной высокий пост, а степень родства и доверия руководства к человеку. Сменять одних "своих" на других "своих" же - это основа кадровой политики Рамзана", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" другой местный житель, Лечи.

Утверждение на пост вице-премьера Вахита Усмаева, известного по позывному "Джихад" - очередное назначение односельчан главы Чечни на должности в правительстве, указал корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Адлан. "Безусловно, эти назначения направлены на дальнейшее укрепление режима личной власти Кадырова", - сказал он.

Кадыров продолжил политику назначения односельчан на высокие посты

20 февраля Рамзан Кадыров назначил начальника своей охраны и односельчанина, близкого друга детства Абузайда Висмурадова заместителем председателя правительства по силовому блоку. В начале февраля другой односельчанин Кадырова, Алихан Цакаев, стал новым заместителем руководителя МЧС Чечни.

Кадыров активно назначает на руководящие посты и своих родственников. В феврале его 23-летний племянник Хамзат Кадыров сменил должность главы Курчалоевского района на портфель министра по физической культуре и спорту, 29-летний племянник Кадырова Ибрагим Закриев был переведен с поста мэра Грозного на должность главы администрации главы и правительства, а двоюродный брат Кадырова Идрис Байсултанов вместо замруководителя администрации главы Чечни стал министром образования.

Значимых постов удостаиваются и те, кто относится к одному с Рамзаном Кадыровым тейпу Беной. Так, в декабре 2019 года Исхак Чалаев был назначен начальником районных отделов полиции Гудермесского района, а его брат Мурад Чалаев возглавил Ножай-Юртовский РОВД. Мурад Чалаев до этого работал подчиненным своего брата, хотя законом это запрещено, указали жители Чечни. Еще один их брат, подполковник полиции Замид Чалаев, в июле 2019 года стал командиром полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова.

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — это родственники Кадырова, 23% — односельчане, еще 12% — друзья чеченского лидера и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

Управление в Чечне, как и в России в целом, строится на системе личной преданности, полагает политолог Дмитрий Орешкин. "Если для Владимира Путина это силовики, то на Кавказе это родственные и клановые связи. Важно, чтобы человек был "своим", чтобы ему можно было доверять деликатные дела. В каждом регионе есть разные, весьма квалифицированные люди. Но дело в том, что приоритет не в квалификации человека, а в доверии со стороны первого лица и преданности ему. Это типичный семейственно-клановый режим формирования власти", - сказал Орешкин "Кавказскому узлу" в июле 2019 года.

Рамзан Кадыров неоднократно отвечал на критику своей кадровой политики. На совещании 2 марта он назвал "козлами" и "шайтанами". жителей Чечни, недовольных назначениями родственников Кадырова. На совещании 14 февраля глава Чечни отметил, что 97% его родственников работают рядовыми сотрудниками силовых структур.