Рамис Чиркинов арестован на два месяца

07 мая 2020, 00:28

Ленинский райсуд Владикавказа до 21 июня заключил под стражу Рамиса Чиркинова, обвиняемого по статье об организации группового хулиганства на несанкционированном митинге 20 апреля. Чиркинов не был координатором протеста и не имел отношения к инициатору акции Вадиму Чельдиеву, считает блогер Индира Габолаева.

Как писал "Кавказский узел", 1 мая Верховный суд Северной Осетии отказался удовлетворить апелляцию на административный арест Рамиса Чиркинова, задержанного в день несанкционированного митинга во Владикавказе 20 апреля. Суд проигнорировал доводы защиты о его невиновности, заявил адвокат. 5 мая стало известно, что Чиркинов обвинен в руководстве группой, совершившей в день стихийной акции хулиганские действия в отношении сотрудников Росгвардии (ч.3 ст.33 ч.2 ст. 213 УК России).

Рамис Чиркинов был задержан силовиками 20 апреля до начала митинга на улице Генерала Плиева, по пути на площадь перед домом правительства во Владикавказе. Поводом для задержания Чиркинова, по словам его адвоката, стало неподчинение представителям власти, которые настаивали на том, чтобы он проехал с ними в отдел.

На заседании 6 мая защита Рамиса Чиркинова попросила суд назначить ему не связанную с содержанием под стражей меру пресечения, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат правозащитной организации "Агора" Сергей Денисенко.

"Мы просили домашний арест, суд был категоричен, мотивировал тем, что Чиркинов может оказать давление на свидетелей, может скрыться, уничтожить доказательства по делу. Эти аргументы озвучил следователь, которого поддержал прокурор", - сообщил Денисенко, добавив, что статья, по которой обвиняют Чиркинова, является тяжкой и предполагает до семи лет заключения.

Преступление, организатором которого является Чиркинов, совершено группой лиц по предварительному сговору, а обвиняемый является ключевой фигурой в указанном преступлении, приводятся доводы следствия в пресс-релизе проекта "Апология протеста" ассоциации "Агора".

Денисенко назвал неконкретными предъявленные Чиркинову обвинения . "Никакой конкретики нам пока не предъявили. Следствие считает его одним из организаторов несанкционированного митинга 20 апреля, все в общих чертах", - пояснил Денисенко.

По его словам, Чиркинов "однозначно не призывал ни в кого кидать булыжники". "Это понимает и следствие, он и не мог этого делать. Если бы такие действия и призывы были в чате, а его читали сотрудники полиции, то дело бы возбуждалось об организации массовых беспорядков, а не просто о хулиганстве. Ни Чельдиев, ни Чиркинов в этом чате ни к каким насильственным действиям не призывали. Более того, в этих соцсетях распространялась информация о том, что митинг должен проходить в максимально спокойной обстановке, и никаких действий в отношении сотрудников полиции совершаться не должно", - пояснил адвокат.

Инициатор несанкционированного митинга Вадим Чельдиев, призывавший собраться на центральной площади Владикавказа, был задержан еще до начала акции. Его арестовали на два месяца по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Чельдиев находится в СИЗО Пятигорска. 21 апреля суд оштрафовал его за распространение не соответствующей действительности информации о коронавирусной эпидемии в Италии.

Защитник также отметил, что стороны на сегодняшнем процессе не представляли никаких доказательств по существу дела. "При избрании меры пресечения доказательства не исследуются. Решается вопрос, может ли скрыться, покушался ли на побег, оказывал ли давление. У следствия должны быть доказательства этих утверждений: кто-то дал показания или имеются сведения о поддельных паспортах. Суть дела сейчас не рассматривалась. Решение (о мере пресечения) мы будем обжаловать в пятницу, 8 мая", - заключил адвокат.

Ранее адвокат Сергей Денисенко заявил об абсурдности предъявленных обвинений Чиркинову. По версии следствия, Чиркинов должен был предвидеть, что в результате (акции) произойдут хулиганские действия со стороны участников, будет злостно нарушаться общественный порядок и будет применяться насилие к сотрудникам полиции и Росгвардии", и в то же время Чиркинову "не вменяется, что в этих призывах (в чате Telegram-канала) речь идет о каких-то беспорядках или насильственных действиях, нарушении общественного порядка", заявил адвокат.

Рамис Чиркинов не был координатором протеста 20 апреля, а также не имел никакого отношения к Вадиму Чельдиеву, считает блогер блогер Индира Габолаева.

"Вадимом (Чельдиевым) они впервые обменялись телефонами 4 апреля. Ранее они не были знакомы. Я была знакома с ним лишь заочно, так и не довелось встретиться. Я знаю его как представителя лево-патриотического движения, отколовшегося от организации "Граждане СССР" - в один момент они рассорились и раскололись", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" блогер Индира Габолаева о Рамисе Чиркинове.

Об организации "Граждане СССР" в Северной Осетии стало известно в феврале 2019 года, когда в адрес "Севкавказэнерго" стали приходить письма от жителей республики, в которых они называли себя гражданами СССР и отказывались платить за услуги, отрицая факт существования Российской Федерации, сообщило издание "Основа" 7 февраля 2019 года. Единой общероссийской организации "Граждане СССР" нет — это собирательное название, в разных регионах страны сторонники возрождения союзного государства называют себя по-разному, написало в сентябре 2019 года издание "Юга".

По словам Габолаевой, Чиркинов занимался предпринимательской деятельностью. «У него магазин непродовольственных товаров во Владикавказе. Как раз, когда он добавился в чат Вадима, к нему один за другим начали приходить проверяющие структуры, также подожгли его автомобиль. Он вел чат в WhatsApp, у него были свои группы, но с деятельностью Чельдиева или чатом Чельдиева это никак не связано. В сетях однажды широко распространялось видео с Рамисом, когда он делал замеры электромагнитного излучения (в одном из сетевых гипермаркетов) […] в чате Чельдиева он делился своими взглядами, но обсуждал ли он их с Чельдиевым, я не знаю", - заявила Габолаева.

Рамис Чиркинов женат, у него трое детей, состоял в организации "Граждане СССР", в чате Чельдиева координатором не был, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из участников Telegram-канала Вадима Чельдиева на условиях анонимности.

"Он запомнился умным, сдержанным, всегда призывал участников чата не поддаваться на провокации. Ни к каким беспорядкам не призывал. Он - обычный семьянин, занимался бизнесом", - сообщил участник канала.

1 мая суд во Владикавказе заключил под стражу шесть участников акции протеста против самоизоляции, обвиняемых в том, что они бросали камни в силовиков.

Напомним, 20 апреля силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе противников режима самоизоляции, потребовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. Задержанным участникам митинга были назначены административные аресты и штрафы. Также было возбуждено уголовное дело о нападении на сотрудников правоохранительных органов.