Суд оставил под арестом трех участников митинга во Владикавказе

30 апреля 2020, 20:13

Верховный суд Северной Осетии отклонил жалобы на административный арест Батраза Гагиева, Казбека Касаева и Хетага Ватаева, участвовавших в стихийном митинге во Владикавказе. Батраз Гагиев остается в больнице, куда его доставили из изолятора по настоянию активистов.

Как сообщал "Кавказский узел", суд назначил участнику несанкционированного митинга во Владикавказе Батразу Гагиеву 15 суток административного ареста. Он несколько дней с сильными болями находился в изоляторе, пока после резонанса в интернете не был переведен в клинику на лечение. 29 апреля защита Гагиева обжаловала это решение.

20 апреля силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе противников режима самоизоляции, потребовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. Задержанным участникам митинга были назначены административные аресты и штрафы. Также было возбуждено уголовное дело о нападении на сотрудников правоохранительных органов.

Верховный суд Северной Осетии отклонил сегодня апелляцию на арест Батраза Гагиева и оставил решение суда первой инстанции в силе. "К сожалению, постановление Советского районного суда, вынесенное 21 апреля, оставлено в силе", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Батраза Гагиева Камилла Дзоциева.

К защите участников стихийной акции во Владикавказе подключился адвокат правозащитной организации "Агора" Сергей Денисенко.

"Суд отклонил все наши доводы и не принял во внимание ни смягчающие обстоятельства, ни то, что у него двое детей малолетних. И фактически в суде не было доказано, что он, находясь на площади, мешал проезду транспортных средств или движению пешеходов. Никаких конкретных данных в суде не было предоставлено", - заявил Денисенко корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, сегодня также были рассмотрены апелляции еще двоих участников митинга - Казбека Касаева и Хетага Ватаева. По ним решения также оставлены без изменений, жалобы адвокатов отклонены. Касаев и Ватаев получили административные аресты по той же статье, что и Батраз Гагиев (ст.20.2.2 ч.1 КоАП РФ "Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка").

Денисенко отметил, что защита намерена обратиться в ЕСПЧ и его подзащитные уже дали на это свое согласие. На завтра, 1 мая, назначены рассмотрения еще двух дел - Рамиса Чиркинова, который арестован на 15 суток, и Алана Коцоева, сообщил Денисенко. По его словам, никаких реальных данных о том, что люди что-то нарушили нет, в лучшем случае им полагаются штрафы, не больше.

Участник митинга Гагиев оставлен на лечении в стационаре

Батраз Гагиев, госпитализированный из изолятора с жалобами на сильные боли, остается в больнице СОГМА на улице Титова. Активистка Индира Габолаева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что бумагу о его госпитализации ей прислала адвокат задержанного.

По словам адвоката, Гагиев три дня был "согнутым от боли", отметила Габолаева. "Он сам не понимал, что с ним происходит. Думал, такая боль бывает, когда камни [из почек] выходят, а у него грыжа, оказывается. Неизвестно, какое будет лечение, но пока его положили хотя бы для того, чтобы снять сильные боли", - сказала Индира Габолаева корреспонденту "Кавказского узла".

Индира Габолаева - известная в Северной Осетии активистка. Она вовлекла широкий круг людей в обсуждение общественно важной проблемы, став соорганизатором пикетов, призывающих к закрытию завода "Электроцинк" во Владикавказе, говорится ее биографии, подготовленной "Кавказским узлом."

Координатор движения "За новый социализм" Зарина Дзоциева (сестра адвоката Камиллы Дзоциевой - прим. "Кавказского узла) рассказала, что у Гагиева диагностирована межпозвоночная грыжа.

"Камни у человека в почках были, но боль, оказывается, давали не они. Диагноз уточнен, и он звучит как позвоночная грыжа. И эта боль не давала человеку столько дней прийти в себя, ему делали множество обезболивающих уколов. Важно то, что в конечном итоге парню оказали помощь и госпитализировали его. Для нас это самое важное", - сказала Зарина Дзоциева корреспонденту "Кавказского узла".

Управление Роспотребнадзора по Северной Осетии ранее назвало одной из причин резкого роста числа зараженных коронавирусом в республике массовую акцию протеста во Владикавказе 20 апреля. О динамике распространения инфекции в регионах юга России говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".