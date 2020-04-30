44 новых случая заражения подтверждены в Кабардино-Балкарии

30 апреля 2020, 13:27

Общее число заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии составило 456 человек. 15 пациентов находятся в реанимации.

Как писал "Кавказский узел", к 29 апреля число подтвержденных тестов на коронавирус выросло в Кабардино-Балкарии на 45 и достигло 412. В тяжелом состоянии в реанимации находились 12 пациентов.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки в Кабардино-Балкарии выявлены еще 44 зараженных коронавирусом, общее число заболевших составило 456 человек. В тоже время выздоровели 12 пациентов, всего излечившихся за период эпидемии - 62 человека. Двое заболевших умерли. Дома под медицинским наблюдением остаются 1376 человек, говорится в сообщении на странице Минздрава Кабардино-Балкарии в Instagram.

Из 12 человек, выздоровевших за сутки, 11 находились в госпитале. Всего в двух госпиталях находятся 153 человека, в том числе четверо детей. В реанимации - 15 человек, из которых шестеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, пишет со ссылкой на представителя оперативного штаба республики РИА "Новости".

Советы специалистов о том, как не заразиться COVID-19, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".