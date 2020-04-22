Число зараженных COVID-19 на Ставрополье выросло до 277

22 апреля 2020, 09:30

В Ставропольском крае за сутки зарегистрированы еще 11 случаев заражения коронавирусом, и общее число инфицированных достигло 277, сообщил губернатор края.

Как писал "Кавказский узел", утром 21 апреля губернатор Ставрополья сообщил, что за сутки в регионе подтвердились 22 случая заражения COVID-2019, и общее количество инфицированных возросло до 266.

Первый случай заражения коронавирусом на Ставрополье был зарегистрирован 19 марта. 8 апреля в крае была зафиксирована первая смерть зараженного, а к 20 апреля умерли уже четыре человека, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Ставропольском крае зарегистрированы 11 новых случаев коронавируса, число зараженных достигло 277, сообщил сегодня губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

"Среди заболевших 28 детей. В тяжёлом состоянии на сегодня 8 человек. В средней степени тяжести - 43. Выздоровело – 38 человек. К сожалению, четверо скончались", - перечислил глава региона.

Напомним, к утру 21 апреля на юге России насчитывалось 49 умерших пациентов с коронавирусом. Дагестан, где с начала эпидемии умерли 11 человек, лидировал среди регионов юга страны по этому показателю, а Ставрополье находилось на пятом месте, следует из опубликованной 21 апреля информации властей России.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных в регионах на юге России и Южном Кавказе. О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".