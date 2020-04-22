Заявление Лаврова о карабахском урегулировании вызвало негативную реакцию МИД Армении

22 апреля 2020, 07:05

Глава МИД России Сергей Лавров заявил об этапах урегулирования карабахского конфликта, в частности, упомянув об освобождении ряда районов вокруг Нагорного Карабаха. Армения не пойдет на односторонние уступки, парировал министр иностранных дел Зограб Мнацаканян.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 апреля в ходе круглого стола в формате онлайн, организованном Фондом публичной дипломатии имени А. Горчакова, прокомментировал карабахский конфликт и заявил, что имеются документы, предполагающий его поэтапное урегулирование, информирует ТАСС.

"Есть мадридские принципы, есть документы, которые готовились Российской Федерацией в 2010-2011 годах, так называемый Казанский документ. Есть проекты, которые в апреле прошлого года в Москве на встрече министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана с участием сопредседателей были распространены, и они сейчас активно обсуждаются", - цитирует его слова издание.

Лавров отметил, что эти документы подразумевают "продвижение к урегулированию на основе поэтапного подхода, предполагая на первом этапе решение наиболее актуальных проблем, освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций".

Процесс урегулирования карабахского конфликта проходит на основе так называемых "Мадридских принципов", которые были выдвинуты Минской группой (МГ) ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновлены в 2009 году. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Россия, США и Франция. Азербайджан принимает "Мадридские принципы" с оговоркой, что Нагорный Карабах может быть только в составе Азербайджана, допуская его самую широкую автономию. Армения также признает основы "Мадридских принципов", но с противоположным условием.

Заявление Лаврова об освобождении ряда районов вокруг Нагорного Карабаха вызвало негативную реакцию МИД Армении. Глава ведомства Зограб Мнацаканян на пресс-конференции заявил, что Армения и Нагорный Карабах не пойдут на односторонние уступки.

"Первоочередным приоритетом для армянских сторон является составляющая безопасности. Что касается территорий, о которых сказал Лавров, то помимо всего это пояс безопасности и оборонительные линии. Никоим образом ни одна из армянских сторон не может даже представить, что это возможно пересмотреть, не поставив под угрозу безопасность народа Нагорного Карабаха", - отметил Мнацаканян.

Мирное урегулирование, по его словам, возможно на основании взаимных уступок. "Уступок односторонних не было и не будет", - заявил Мнацаканян.

Эксперты исключили односторонние уступки

По словам эксперта аналитического центра "Орбели" Тарона Оганесяна, "Ереван и Степанакерт неоднократно заявляли, что такой подход для них недопустим".

"Стороны еще далеки от обсуждения комплексного решения вопроса. У всех сторон конфликта и переговорного процесса разные видения о применении основных принципов к конфликту", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, угроза мирному населению Нагорного Карабаха и Армении остается, "и без их решения невозможно говорить о решении конфликта в целом.

Оганесян считает, что преждевременно говорить даже о каких-либо взаимных уступках.

По словам редактора русской версии Lragir, политобозревателя Наиры Айрумян, "никто ничего не сдал и сдавать не собирается".

"Министр Мнацаканян внятно ответил на все вопросы, заявил о приоритетах армянской стороны и о том, что уступок не будет, а компромисс будет предполагать вопрос статуса и безопасности. Пока азербайджанская сторона не транслирует готовность обсуждать два этих вопроса, никакого компромисса не будет", - заявила Айрумян корреспонденту "Кавказского узла".

Она также предположила, что заявление Лаврова связано с прошедшей 21 апреля видеоконференции министров иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика. На ней, как сообщается на официальном сайте МИД Армении, обсуждалась ситуация с коронавирусом, а также была подчеркнута "необходимость принятия шагов в направлении безоговорочного соблюдения и укрепления режима прекращения огня".

Заявление Лаврова прокомментировал автор блога "Политическая география Южного Кавказа" на "Кавказском узле". "Чего хотел добиться Лавров своим заявлением?" - задается он вопросом в публикации "Заявление Сергея Лаврова и переговорный процесс в Карабахском конфликте". И приводит несколько возможных вариантов ответа на него.

"Один - это то, что переговорный процесс идет не в ту сторону, как хотела бы видеть российская сторона [...] Например, на нем начинают доминировать западные игроки, или вопрос российских миротворцев уходит с повестки дня. Таким образом Лавров может попытаться подтолкнуть его в нужном направлении", - предположил блогер. Вторым вариантом он считает желание Лаврова "насолить" Пашиняну и его правительству на фоне растущих разногласий, "спектр которых никак не сокращается".