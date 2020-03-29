Первый зараженный коронавирусом пациент выздоровел на Кубани

29 марта 2020, 12:47

Житель Приморско-Ахтарского района Краснодарского края, заразившийся коронавирусом после посещения Италии, выписан из больницы.

Как писал "Кавказский узел", число инфицированных коронавирусом в Краснодарском крае по данным на 28 марта составило 17 человек. Большинство жителей Сочи с пониманием отнеслись к введенным ограничительным мерам в связи с коронавирусом. При этом они неодобрительно высказались об отдыхающих, которые пытаются хотя бы не несколько дней продлить пребывание на курорте.

К 19 марта все регионы ЮФО и СКФО ввели режим повышенной готовности, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". "Кавказский узел" шесть раз в сутки обновляет карту с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса, она размещена на главной странице "Кавказского узла".

Один пациент, проходивший лечение в краевой инфекционной больнице, выписан домой после получения двух повторных отрицательных анализов на коронавирус, сообщил сегодня Минздрав Краснодарского края на своем сайте. С 10 марта он находился под постоянным наблюдением врачей и прошел курс противовирусной терапии. 62-летний пациент заболел после того, как побывал в Вероне, следует из сообщения ведомства.

Всего обследование на коронавирусную инфекцию в регионе прошли 8177 человек, выявлено 17 случаев заражения, сообщила на своем сайте администрация Краснодарского края. В пункте обсервации в Краснодаре находятся три человека, в пункте обсервации Сочи – 34 человека, все они вернулись неблагоприятных по заражению коронавирусом территорий, отмечается в сообщении. В стационарах края с подозрением на опасный вирус остаются 153 человека, дома под наблюдением врачей находятся 4107 человек, сообщила администрация.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана "Кавказским узлом в публикации "Сколько стоит побег из карантина". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".