Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

29 марта 2020, 09:51

Позиции азербайджанских войск на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны 23 раза за сутки, военные применили крупнокалиберные пулеметы, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", утром 28 марта Минобороны Азербайджана сообщило о 21 обстреле на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта. В свою очередь, Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 150 обстрелах за неделю с 22 по 28 марта.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. По обстрел попали азербайджанские позиции в селе Гушчу Айрым в Газахском районе, в селе Мунджуглу в Товузском районе, следует из сообщения ведомства.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, которую Азербайджан считает оккупированной, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 09.10 мск сегодня не отреагировали на своих сайтах на это заявление.

В апреле 2016 года, после военных действий в зоне карабахского конфликта, стороны заключили перемирие. Однако оно не остановило вооруженного противостояния, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" публикует новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".