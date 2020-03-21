Гуковские шахтеры до 9 мая приостановили пикеты из-за коронавируса

21 марта 2020, 23:59

На 20-минутный пикет в Гуково 21 марта вышли 25 бывших работников компании "Кингкоул". Шахтеры приняли решение временно прекратить проведение протестных акций.

Как писал "Кавказский узел", бывшие сотрудники "Кингкоула" три года регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате, пайковому углю и компенсациям. На встрече с горняками 16 января конкурсный управляющий "Замчаловского антрацита" заявил о прекращении выплат по компенсациям. 15 февраля участники пикета написали письмо новому премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой закрыть вопрос выплаты долгов.

После продажи части подземных выработок "Замчаловского антрацита" в ноябре 2019 года шахтерам было обещано, что задолженность по зарплате будет погашена до конца года. На пикете 15 декабря координатор протеста шахтеров сообщила, что задолженность по зарплате перед бывшими работниками "Кингкоула" погашена, но не решен вопрос о компенсационных выплатах.

В самом начале пикета член инициативной группы Татьяна Авачёва спросила у собравшихся, стоит ли временно прекратить проведение акций из-за угрозы распространения коронавируса. Все присутствующие единогласно высказались за временное прекращение пикетов.



Как рассказала Татьяна Авачёва корреспонденту "Кавказского узла", шахтеры хотели не проводить пикеты до 10 апреля, но позже решили не собираться до 9 мая. "А там посмотрим по обстановке. Люди приходят в основном преклонного возраста, у многих есть хронические заболевания. Это как раз те, кто в зоне риска. Пытались найти в Гуково и Красном Сулине медицинские маски, их нет в аптеках. Поэтому не будем рисковать здоровьем людей и воздержимся от проведения пикетов", - сказала она.

В большинстве случаев коронавирус характеризуется легким течением и заканчивается выздоровлением, хотя встречаются осложнения, последние данные указывают на то, что пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями находятся в группе риска, говорится в материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", опубликованном в разделе "Справочник"

Также на сегодняшнему пикете шахтеры записали видеообращение, которое они планируют отправить в администрацию президента уже в понедельник, 23 марта. В своем обращение люди обратили внимания на то, что 17 марта Путин провел встречу с генеральным прокурором и сказал, что нужно выплатить всю задолженность, которая есть на предприятиях, включая обанкротившиеся. Гуковчане рассказали о том, что они вот уже четыре года не могут получить долг и пригрозили если до 22 апреля не получат 96 миллионов, то "на голосовании за изменение Конституции все проголосуют против, так как в Ростовской области конституционные права не соблюдаются".



Кроме видеообращения горняки написали на президенты и председателя правительства Мишустина письменное обращение с просьбой помочь получить деньги и обещанный гуманитарный уголь свыше 100 тонн.



"Время сейчас страшное из-за этой пандемии, люди должны по возможности себя изолировать, а где взять деньги на жизнь, если и до этого в Гуково найти нормальную работу было проблемно, люди просто остались без средств к существованию. Поэтому мы просим президента взять нашу ситуацию с невыплаченными долгами под свой личный контроль", - рассказала Татьяна Авачёва корреспонденту "Кавказского узла".



По ее словам, за прошедшую неделю никаких выплат не было, это подтверждается ответом из правительства Ростовской области. "Мы просили губернатора о встрече, нам пришел ответ, что наше обращение направлено в областной Минпром. Простыми словами, с нами, видимо, уже никто встречаться не хочет. Когда в стране и мире исчезнет угроза пандемии, мы решим, как будем действовать дальше", - сказала она.

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" публикует на странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".