Ауховский район Дагестана. Фото Дагиров Умар https://ru.wikipedia.org/wiki/Ауховский_район#/media/Файл:ГӀурий_а,_Сал-хи_а_вовшахкхетар,_аьтту_агӀора_ГӀурий,_аьрру_–_Сал-хи.jpg

17 марта 2020, 12:12

Минюст Дагестана отказался согласовать митинг в Новолакском

Дагестанские власти отклонили заявку на митинг с требованием восстановления этнически чеченского Ауховского района Дагестана, указав на угрозу терактов и перекрытия трассы на Хасавюрт.

Как информировал "Кавказский узел", 15 февраля в Хасавюрте прошел 11-й съезд чеченцев Дагестана, посвященный вопросу восстановления Ауховского района. Завершился он анонсом проведения в марте общенационального митинга. 23 февраля в Новолакском районе Дагестана не менее десяти тысяч человек собрались на митинге памяти жертв сталинских репрессий, и восстановление Ауховского района стало ключевой темой выступлений на этом митинге.

Руководство Дагестана уходит от решения вопроса по восстановлению Ауховского района, а принятая в республике программа предусматривает лишь техническую часть по переселению лакцев, заявляют активисты из числа дагестанских чеченцев. Чеченцы Дагестана недовольны распределением земель на территории бывшего Ауховского района и требуют принятия отдельной госпрограммы по его восстановлению, разработанной еще в 2016 году. Земля не выделяется переселяющимся лакцам, заверили в администрации Новолакского района.

Власти Дагестана не согласились ни со временем, ни с местом проведения назначенного на 22 марта митинга. "Имеется информации от правоохранительных органов Республики Дагестан о том, что проведение массовых мероприятий, на которых планируется давать критическую оценку действиям правоохранительных органов республики, учитывая их особый психологический настрой, а также возможные просчеты организаторов митинга, создаются предпосылки для совершения правонарушений <...>, а также существует вероятность совершения диверсий и терактов в общественных местах", - говорится в ответе Минюста, копия которого была опубликована 16 марта в Instagram-паблике auh_media.

Министерство также указало, что 20-тысячный митинг планируется провести близ трассы Хасавюрт - Новолакское, и высказало опасение, что акция приведет к перекрытию дороги.  Ведомство предложило провести митинг с 10 по 25 апреля на территории зернотока фермерского хозяйства "Газимагомед" в селе Новолакском.

Ауховский район Дагестана был ликвидирован как административная единица после депортации чеченцев 1944 года. Вопрос о восстановлении Ауховского района в Дагестане чеченцы ставили с 1990 года. В июле 1991 года Съезд народных депутатов Дагестана принял решение о восстановлении Ауховского района, однако оно оказалось невыполненным из-за несвоевременного и недостаточного финансирования переселения лакцев из этих мест, говорится в справке "Кавказского узла" "Конфликт в Карамане".

С информацией об истории Ауховского района можно ознакомиться в материале "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Переселенцы из Новолакского района пожаловались на отсутствие работы и благоустройства", "Съезд чеченцев Дагестана в Хасавюрте вызвал интерес в Чечне", "Историки рассказали о связи депортации вайнахов с современными конфликтами".

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