Три новых случая коронавируса выявлены в Армении

15 марта 2020, 21:14

До 26 выросло число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении. Два новых случая выявлены в Эчмиадзине, еще один - в Мегри.

Как писал "Кавказский узел", к 14 марта в Армении число пациентов, у которых подтвержден коронавирус, выросло с 13 до 20. Сегодня в первой половине дня были подтверждены 23 случая заражения коронавирусом.

Зоной особого риска инфицирования власти Армении назвали Эчмиадзин, куда из Италии вернулась заболевшая местная жительница. Она скрыла симптомы заболевания и отправилась на помолвку родственника, а также посетила парикмахера и ювелира, сообщил 13 марта Минздрав. Двоюродный брат и муж женщины заразились, а участники мероприятия, парикмахер и ювелир были изолированы, рассказал 13 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян.

О новых случаях заражения коронавирусом сегодня сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

"Два из трех новых случаев заражения коронавирусом связаны со случаем в Эчмиадзине, еще один случай выявлен в городе Мегри у гражданина, который недавно вернулся из Италии", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам министра, всего в Армении проведено уже 577 тестов для выявления коронавируса.

"В карантин помещены 300 человек. Предпринимаются меры по выявлению и последующей изоляции круга общения нового пациента (из Мегри, - прим. "Кавказского узла")", - добавил Торосян.

Как сообщалось, сегодня персонал "Армаэронавигации" взят на двухнедельный карантин по месту работы после выявления коронавируса у одного из сотрудников компании.

Материалы о распространении коронавируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".