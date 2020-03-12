Активисты приостановили голодовку в Сухуме

12 марта 2020, 13:21

Пять голодающих на площади в Сухуме прекратили акцию протеста в ожидании итогов сегодняшнего заседания парламента Абхазии. Если антикоррупционное законодательство не будет усовершенствовано, голодовка возобновится, заявили активисты.

Как информировал "Кавказский узел", 11 марта депутаты парламента Абхазии попросили сутки у участников митинга, чтобы начать работу над рассмотрением пакета антикоррупционных законов. Активисты определили группу из восьми человек для общения с депутатами.

11 марта сотни протестующих вышли на центральную площадь Сухума, поддержав голодовку с требованием ратифицировать статью о незаконном обогащении, включенную в Конвенцию ООН по борьбе с коррупцией. Сама голодовка проходит со 2 марта. Ее участники голодовки настаивают, что поправки в закон должны вступить в силу до выборов президента, назначенных на 22 марта. К 10 марта число участников голодовки выросло до шести человек, но 11 марта один из них, Бота Ажиба, был госпитализирован.

Сегодня ночью активисты Асида Кортуа, Иван Ачба, Джансух Адлейба, Марина Агрба, Алина Ачба решили прекратить голодовку и дождаться завершения назначенного на сегодня заседания парламента. "Мы приняли решение прервать голодовку на один день и дать депутатам возможность принять решение. Нам пообещали, что голосование не будет тайным, то есть мы узнаем, кто как голосовал. Если они опять не сделают этого, мы продолжим акцию", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Джансух Адлейба. Он отметил, что впервые за 10 дней ночевал дома.

По словам Адлейбы, поздно вечером 11 марта на площадь Свободы пришли депутаты Астамур Аршба, Гиви Кварчия, Лаша Ашуба,

и Рауль Лолуа, которые пообещали проголосовать за внесение поправок в закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами". Депутаты добавили, что будут голосовать за немедленное вступление антикоррупционных законов в силу, сообщил Джансух Адлейба.

Ранее, 6 февраля, парламент Абхазии принял в окончательном чтении закон о декларировании чиновниками доходов, расходов и имущества. Принятия антикоррупционного закона добивались Джансух Адлейба и другие активисты, которые круглосуточно находились у здания парламента, ночуя в палатках. Закон вступит в силу лишь в конце 2020 года, в то время как участники акции настаивали, чтобы он начал действовать до выборов президента.

Участник грузино-абхазского конфликта, инвалид второй группы Бота Ажиба рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 11 марта был госпитализирован с высоким давлением, но сегодня уже находится дома. "Я защищал Абхазию, освобождал ее, и думал, что мы будем жить хорошо. Но до сих пор мы не можем восстановить свою страну, не можем жить, как люди, из-за повальной коррупции", - заявил он.

Бота Ажиба отметил, что готов присоединиться к голодовке, если она возобновится. "Эти ребята, которые 10 дней голодали, они всей Абхазии открыли глаза. Люди очнулись, и пошла поддержка, подписи собирали даже в самых глухих селах", - отметил он.

По данным на 10 марта, активисты собрали более восьми тысяч подписей в поддержку инициативы голодающих. Сторонники принятия антикоррупционных законов призвали избирателей не участвовать в голосовании на президентских выборах, если их требования не будут выполнены.

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