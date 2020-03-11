Депутаты парламента Абхазии взяли сутки на принятие антикоррупционных законов

11 марта 2020, 17:37

После начала в Сухуме акции сторонников голодовки за принятие законов против коррупции депутаты парламента Абхазии попросили у собравшихся сутки, чтобы начать работу по требованиям протестующих. Активисты определили группу из восьми человек для общения с депутатами, сообщила участница голодовки.

Как писал "Кавказский узел", голодовка в Сухуме с требованием ратифицировать статью о незаконном обогащении, включенную в Конвенцию ООН по борьбе с коррупцией, проходит со 2 марта. Участники голодовки настаивают, что поправки в закон должны вступить в силу до выборов президента, назначенных на 22 марта. К 10 марта число участников голодовки составило шесть человек, сегодня один из них - инвалид второй группы, герой Отечественной войны народа Абхазии Бота Ажиба - был госпитализирован. Сегодня же сотни протестующих вышли на центральную площадь Сухума, поддержав требования голодающих.

Парламент Абхазии 6 февраля принял в окончательном чтении закон о декларировании чиновниками доходов, расходов и имущества. Принятия антикоррупционного закона добивались активисты, которые круглосуточно находились у здания парламента с 4 февраля, ночуя в палатках. Закон вступит в силу лишь в конце 2020 года, в то время как участники акции настаивали, чтобы он начал действовать до выборов президента.

300 человек требуют, чтобы парламент принял все антикоррупционные законы

На площади Свободы сегодня собрались более 300 человек, которые требуют, чтобы парламент провел внеочередную сессию, на которой принял все необходимые антикоррупционные законы, сообщила Асида Кортуа. По ее словам на площади собралось много людей, которые среди прочего хотели идти на крайние меры, в том числе пойти в здание парламента.

«Я, собрав последние силы, обратилась к ним с просьбой не устраивать здесь площадку для политических дебатов, не переступать через голодающих, а все действия согласовывать с нами. Я попросила не уподобляться тем, кто ломает наш парламент», - рассказала Кортуа.

Она отметила, что активисты определили группу из восьми человек, которых делегируют для общения с депутатами. «Мы собрали уже 9 тысяч подписей. Мы ждем долго, нам пообещали, что завтра депутаты собираются для того, чтобы выполнить наши требования. Мы решили дать им это время. Мы знаем каждого депутата, кто к нам приходил, и будем спрашивать с них как с народных избранников», - заявила Кортуа.

Жители Абхазии активно включились в работу по сбору подписей в поддержку требований, объявивших голодовку активистов. Они призывают избирателей не участвовать в голосовании на президентских выборах, если требование голодающих не будет выполнено. По данным на 10 марта активисты собрали более 8 тысяч подписей в поддержку инициативы голодающих. В парламент планируется передать 10 тысяч подписей.

По ее словам, голодовку активисты прекратят только в случае принятия 20-й статьи Конвенции ООН по незаконному обогащению. «Мы собираем подписи только для того, чтобы показать, что это не только наши требования, а требования всего населения страны. Поэтому, когда соберем 10 тысяч подписей, конечно, мы не прекратим голодовку, мы просто передадим подписи депутатам», - сообщила Кортуа.

Активист рассказал о работе депутатов с требованиями голодающих

Лидер группы «За ратификацию 20-й статьи и конкурсный подбор кадров» Астамур Какалия сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что на данном этапе жителей Абхазии устроило бы вступление в законную силу после утверждения в окончательном чтении закона «О декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами», но парламент почему-то отложил его вступление на конец 2020 года.

Кроме того, активистов не устраивает круг декларантов, в который входят только супруги и несовершеннолетние дети, эти пункты необходимо корректировать, отметил Какалия, добавив, что закон должен вступить в силу до выборов президента.

«Депутаты парламента решили сегодня все-таки собраться и внести поправки, о которых мы говорили. Сейчас идет комитетское слушание. Изначально рассматривался закон об обязательном декларировании должностными лицами и депутатами собственных доходов. Долгое время мы не могли понять, кто же такие должностные лица, хотя в законе это проговаривается четко», - рассказал Какалия.

Он сообщил, что закон о незаконном обогащении невозможно принять без закона о декларировании доходов. По его информации, парламент планирует завтра, 12 марта, собраться на внеочередную сессию, на которой предполагается проголосовать за вступление закона в силу.

«За незаконное обогащение мы предлагали наказывать отстранением от занимаемой должности, без права восстановления на госслужбе. Мы никогда не предлагали тюремные сроки. Если не вводить тюремные сроки и конфискацию, и на первых этапах ограничиться отстранением, то никаких особых трудностей по введению этой статьи не будет», - заявил Какалия.

Сегодня депутаты проводят консультации с юристами, отметил он, можно ли меру наказания прописать в этом же законе или нужно вносить изменения в Уголовный кодекс Абхазии. О том, когда МИТД Абхазии внесет в парламент на ратификацию 20-ю статью Конвенции ООН, активистам не известно, заключил Какалия.

Напомним, 10 марта и.о. президента Валерия Бганбы поручил главе МИД Абхазии разработать законопроект о присоединении республики к конвенции ООН против коррупции.