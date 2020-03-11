11 марта 2020, 16:59

Госпитализирован один из участников голодовки в Сухуме

Инвалид второй группы, герой Отечественной войны народа Абхазии Бота Ажиба, который присоединился к голодовке с требованием принять законы против коррупции, госпитализирован сегодня с гипертоническим кризом.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта три активиста начали голодовку в Сухуме с требованием ратифицировать статью о незаконном обогащении, включенную в Конвенцию ООН по борьбе с коррупцией. Они настаивают, что поправки в закон должны вступить в силу до выборов президента, назначенных на 22 марта. К 10 марта число участников голодовки составило шесть человек. Бота Ажиба присоединился к акции протеста 8 марта.

Парламент Абхазии 6 февраля принял в окончательном чтении закон о декларировании чиновниками доходов, расходов и имущества. Принятия антикоррупционного закона добивались активисты, которые круглосуточно находились у здания парламента с 4 февраля, ночуя в палатках. Закон вступит в силу лишь в конце 2020 года, в то время как участники акции настаивали, чтобы он начал действовать до выборов президента.

Сегодня Боте Ажибе стало плохо - повысилось давление, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» участница голодовки Асида Кортуа. Она отметила, что врачи запретили Ажибе продолжать голодовку, но уговорить его не удалось. «Мы никого не призываем присоединяться к нам, наоборот, мы пытались уговорить Боту не рисковать своим здоровьем, но он хотел быть с нами. Мы голодаем 10 дней и пока еще держимся», - сообщила Кортуа.

Главный врач Сухумской городской больница Вячеслав Абухба сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что, несмотря на запрет врачей, Бота Ажиба продолжил голодовку, в результате у него случился гипертонический криз, и мужчина был госпитализирован.

«Сейчас криз снят, давление нормализуется, пациенту рекомендовано остаться в медучреждении и перестать участвовать в голодовке», - заявил Абухба.

Информацию о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кризис в Абхазии".

Примечание:

"Абхазские активисты отказались прекратить голодовку по просьбе депутатов", "Оппозиция объяснила кризисом большое число кандидатов в президенты Абхазии", "Жителям Сухума понадобилась помощь врачей во время голодовки".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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