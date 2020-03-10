Абхазские активисты пригрозили бойкотом президентских выборов

10 марта 2020, 21:10

Жители Абхазии активно включились в работу по сбору подписей в поддержку требований активистов, объявивших голодовку за принятие законов против коррупции. Они призывают избирателей не участвовать в голосовании на президентских выборах, если требование голодающих не будет выполнено.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта три активиста начали голодовку в Сухуме с требованием ратифицировать статью о незаконном обогащении, включенную в Конвенцию ООН по борьбе с коррупцией. Они настаивают, что поправки в закон должны вступить в силу до выборов президента, назначенных на 22 марта. После двух дней у участников голодовки появилась слабость, врачи стали контролировать их состояние. К сегодняшнему дню число участников голодовки составило шесть человек. По данным на 9 марта, участники голодовки собрали в поддержку своей инициативы более семи тысяч подписей.

Парламент Абхазии 6 февраля принял в окончательном чтении закон о декларировании чиновниками доходов, расходов и имущества. Принятия антикоррупционного закона добивались активисты, которые круглосуточно находились у здания парламента с 4 февраля, ночуя в палатках. Закон вступит в силу лишь в конце 2020 года, в то время как участники акции настаивали, чтобы он начал действовать до выборов президента.

Жители Абхазии готовы бойкотировать выборы президента

Обращение к депутатам парламента от имени активистов, голодающих уже 9 дней на площади Свободы, подписывают во всех городах Абхазии.

«Мы организовали сбор подписей в Гудауте, наши активисты съездили к ребятам, которые держат голодовку, взяли подписные листы. Если депутаты не ратифицируют договор, они просто умрут. Мы обязаны их поддержать, они там стоят за нас, за наше будущее», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница Гудауты Хатуна Озган.

По ее словам, за три дня в городе Гудаута и в селе Лыхны удалось собрать 563 подписи. «Подписывают все - и чиновники, и учителя, и молодежь, и пожилые. Невозможно жить так, как мы живем. В нищете. Поэтому если требования ребят не выполнят, мы не пойдем на выборы», - заключила женщина.

Житель Гагры Мурат Джергения рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что следит за ходом голодовки в соцсетях и поддерживает требования голодающих, в выходные несколько городских активистов побывали на площади Свободы в Сухуме, сегодня начали сбор подписей в Гагре.

«Мы создали отдельное обращение к депутатам парламента, руководству страны, что мы планируем бойкотировать выборы президента, если 20-ю статью не ратифицируют до 22 марта. Мы будем вести активную агитацию среди населения всего Гагрского района», - заявил мужчина.

Активисты также рассказали, что в соцсети Facebook в группе «За ратификацию 20 статьи и конкурсный подбор кадров» жители Абхазии публикуют посты с призывами не участвовать в президентских выборах. Группа «За ратификацию 20 статьи и конкурсный подбор кадров» является общедоступной и насчитывает на 20.45 мск 10 марта 5 651 участника.

Активисты собрали более 8 тысяч подписей в поддержку инициативы голодающих

Активист Джансух Адлейба рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что чувствует себя удовлетворительно. Несмотря на небольшую слабость, он уверен, что медицинская помощь ему не нужна. По словам активиста, на площадь постоянно приходят разные люди, приезжают активисты из других городов, чтобы поддержать голодающих. Адлейба отметил, что активистов поддерживают соотечественники, проживающие в других странах.

«Сегодня в Турции наши репатрианты - абхазы должны объявить голодовку в нашу поддержку. К нам присоединились две женщины и мужчина, он инвалид, герой войны, мы не смогли его отговорить, боялись, что он не выдержит, но он настоял и держит голодовку. На второй день ему стало плохо, его прокапали, уколы поставили, и он опять к нам присоединился», - сообщил Адлейба.

По его словам к трем активистам, начавшим голодовку 2 марта, два дня назад присоединились активистка Марина Агрба, главный редактор абхазского радио Алина Ачба и герой Отечественной войны 1992-1993 годов Бота Ажиба.

По словам Адлейбы, на сегодняшний вечер собрано более 8 тысяч подписей в поддержку инициативы голодающих: 5 тысяч - в Сухуме, остальные - по городам и селам Абхазии, 10 подписей поставили депутаты парламента, которые приходили на площадь Свободы, чтобы поддержать голодающих.

Активисты ранее заявили, что намерены собрать 10 тысяч подписей и передать их в парламент.

Небольшой победой голодающих активистов Адлейба назвал поручение и.о. президента Валерия Бганбы главе МИД Абхазии разработать законопроект о присоединении республики к конвенции ООН против коррупции. После разработки законопроект будет внесен в парламент, отметил активист.

О том, что Валерий Бганба дал поручение главе МИД Абхазии разработать законопроект о присоединении республики к конвенции ООН против коррупции, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте правительства Абхазии о совещании, которое провел исполняющий обязанности президента. На этом совещании Валерий Бганба отметил, что не только отдельные статьи, а в целом весь международно-правовой документ против коррупции нацелен на развитие демократических институтов и этических ценностей, справедливости, способствует устойчивому развитию и правопорядку в стране, присоединившейся к Конвенции. «Закон «О международных договорах Республики Абхазия» предусматривает возможность и регламентирует порядок одностороннего присоединения к международным соглашениям, конвенциям и другим аналогичным документам», – отметил министр иностранных дел Даур Кове.

Активистка Асида Кортуа также сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что оценивает свое физическое состояние как удовлетворительное. «Слабость есть, конечно. Но давление в норме, сахар - пока тоже. Мы люди закаленные, поэтому сдаваться не собираемся», - рассказала Кортуа.

Она сообщила, что Марина Агрба, Алина Ачба и Бота Ажиба присоединились к голодовке, чтобы сменить их, но Джансух Адлейба, Иван Ачба и она сама отказались это сделать. Кортуа также отметила большую поддержку со стороны разных людей: турецкой диаспоры, Общественной палаты, кандидатов в президенты.

«Мы были в Общественной палате, но это тоже представители общественности, которые ничего не решают. Представителей администрации города мы здесь не видели, отказали нам в предоставлении палатки на случай дождя. Приходили Адгур Ардзинба и Леонид Дзапшба, кандидаты в президенты. От избирательного штаба Аслана Бжании никого не было», - сообщила Кортуа.

Главный врач Сухумской городской клинической больницы Вячеслав Абухба рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что состояние всех шести голодающих на площади Свободы контролируется дважды в день. Абухба отметил, что здоровье пяти человек: трех женщин и двух мужчин не вызывает опасения, а инвалиду 2-й группы Бота Ажибе врачи категорически запретили продолжать голодовку.

«У него на второй день голодовки было очень высокое давление, фактически гипертонический криз, ему категорически не рекомендуется голодать. Остальные участники в удовлетворительном состоянии, наблюдается небольшое снижение давления и сахара в крови», - заключил Абухба.