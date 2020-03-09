Следствие убедило суд заочно арестовать Самвела Майрапетяна

09 марта 2020, 16:30

Суд в Ереване согласился заочно арестовать не вернувшегося из-за границы владельца телеканала H2 Самвела Майрапетяна, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта стало известно, что владелец телеканала H2 Самвел Майрапетян объявлен в розыск. Внесенный за него залог в размере 30 миллионов драмов (более 63 тысяч долларов) был изъят в пользу государства, следователи обратились в суд с ходатайством о заочном аресте бизнесмена.

Самвел Майрапетян был задержан в Ереване в октябре 2018 года и арестован по обвинению в пособничестве во взяточничестве. Суд отпустил его под залог, в январе 2019 года следствие разрешило ему выехать из Армении для лечения, и в феврале того же года Майрапетян был прооперирован в Германии. В октябре срок его возвращения в Армению истек, но он не смог вылететь на родину из-за новой госпитализации.

Сегодня суд в Ереване согласился изменить Самвелу Майрапетяну меру пресечения, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения и постановил заключить Майрапетяна под стражу", - сказала она.

Комментариями представителей Майрапетяна относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что Самвел Майрапетян считается приближенным бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого по делу о разгоне митинга в Ереване в марте 2008 года.