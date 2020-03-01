01 марта 2020, 20:25

Повторное обвинение предъявлено Мартину Кочесоко

Черкесскому активисту, главе общественной организации "Хабзэ" Мартину Кочесоко предъявлено повторное обвинение в незаконном обороте наркотиков, сообщил его адвокат Тимур Хутов.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля стало известно, что оба понятых, которые присутствовали при изъятии наркотиков у Мартина Кочесоко, имели проблемы с психикой. Понятые отправлены на психиатрическую экспертизу.

Кочесоко был задержан 7 июня 2019 года в Нальчике. 13 июня МВД сообщило, что он признал вину в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Сам активист заявил, что наркотики ему были подброшены, а причиной преследования является его общественная деятельность. 23 августа Верховный суд Кабардино-Балкарии отпустил Кочесоко под подписку о невыезде, но активист отказался давать ее, согласившись только на явку по вызову следователя. 10 октября стало известно, что дело Кочесоко возвращено на доследование.

По словам адвоката Тимура Хутова, Кочесоко "предъявили обвинение, которое ничем не отличается от предыдущего". 

"Направили понятых на экспертизу, чтобы установить их вменяемость после того, как выяснилось, что они состоят на учете в психоневрологическом диспансере", - добавил адвокат, слова которого сегодня привели "Кавказ.Реалии".

Как сообщалось ранее, по мнению защиты Мартина Кочесоко, то обстоятельство, что понятыми стали двое безработных жителей Нальчика, которые и раньше привлекались к подобным делам, является подозрительным. Сам активист назвал понятых "штатными". По его словам, они были привезены за четыре часа до задержания.

На "Кавказском узле" опубликована биография Мартина Кочесоко. Новости о случаях преследования активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Кабардино-Балкария в 2019 году: дело Кочесоко, нерешенные конфликты и активизация подполья", "Защита Кочесоко настаивает на прекращении уголовного дела", "Черкесский суд прекратил дела против участников акции в поддержку Кочесоко".

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