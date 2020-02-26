10 человек госпитализированы в Грузии с подозрением на коронавирус

26 февраля 2020, 12:53

В Грузии нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, но Минздрав работает в режиме пандемической готовности. Под контролем врачей находятся 10 граждан Грузии, Азербайджана, Ирана и Китая.

Как информировал "Кавказский узел", 28 января в связи с распространением коронавируса правительство Грузии решило временно отменить прямые рейсы из Китая, а 23 февраля был наложен запрет на пассажирские перевозки из Ирана.

Из-за риска проникновения коронавируса в Грузию Минздрав страны работает в режиме пандемической готовности, сообщил сегодня глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе. По его словам, правительство готовит постановление о том, как наблюдать за приезжающими в Грузию из других стран. Пока ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом нет, информировали "Новости-Грузия".

На сегодняшний день в боксированном отделении инфекционной больницы в Тбилиси находятся 10 пациентов с возможными симптомами коронавируса, это граждане Грузии, Азербайджана, Китая и Ирана, сообщил представитель клиники.

По его словам, результаты анализов должны быть получены уже сегодня, в зависимости от их результатов будет принято решение о выписке пациентов, сообщил на своем сайте Первый канал грузинского телевидения.

За предшествующие два дня из инфекционной больницы были выписаны девять человек, заражение которых коронавирусом не подтвердилось, сообщил генеральный директор научного практического центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе. "24-25 февраля поступили 9 пациентов, из них четверо поступили вчера, пятеро - сегодня. Из 9 пациентов двое были гражданами Ирана, все остальные – граждане Грузии", - процитировал его слова поздно вечером 25 февраля "Интерпрессньюс".

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. По состоянию на сегодняшнее утро, за пределами материковой части Китая число заразившихся коронавирусом COVID-9 достигло 2903, увеличившись за сутки на 465 человек, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на гонконгскую газету South China Morning Post. По данным гонконгского издания, число жертв коронавируса выросло за сутки с 37 до 49 человек, причем 16 человек скончались в Иране.

Отметим, что вспышка коронавируса в Иране обеспокоило и власти Армении и Азербайджана. 23 февраля Армения на две недели закрыла границу с Ираном из-за распространения коронавируса. Азербайджан не стал прибегать к столь радикальным мерам, но в тот же день усилил контроль на КПП "Астара" и "Билясувар" на границе с Ираном. Если у выезжающих из Ирана фиксируется повышенная температура, их отправляют в двухнедельный карантин. По состоянию на 25 февраля число госпитализированных с подозрением на коронавирус при прохождении ирано-азербайджанской границы достигло четырех.