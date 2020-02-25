Число госпитализированных с подозрением на коронавирус в Азербайджане возросло до четырех

25 февраля 2020, 13:45

Двое граждан Азербайджана, прибывших из Ирана, помещены в Клинический медицинский центр Баку. Всего с подозрением на коронавирус госпитализированы четыре человека.

Как писал "Кавказский узел", с 23 января на всех таможенно-пропускных пунктах Азербайджана из-за угрозы коронавируса введен медицинский контроль и приняты меры для срочной изоляции больных с подозрением на коронавирус. С 23 февраля был усилен контроль на КПП "Астара" и "Билясувар" на границе с Ираном. Кроме того, 28 января Агентство пищевой безопасности Азербайджана ввело запрет на импорт животных, мяса и морепродуктов из Китая. 24 февраля с подозрением на коронавирус в Баку были госпитализированы два человека.

Вечером 24 февраля еще два человека были помещены в Клинический медицинский центр Баку с подозрением на коронавирус. Это жители Хачмазского и Губинского районов, 1983 и 1981 г.р., которые прибыли из Ирана, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минздрава Азербайджана.

"Оба прибыли с территории Ирана, где не были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Они не были в контакте с больными коронавирусом. При въезде в Азербайджан у них температура была выше нормы, и потому они были помещены под контроль врачей. В настоящее температура нормализовалась", - сказали в ведомстве.

По данным Минздрава, госпитализированные ранее граждане Азербайджана и Ирана также чувствуют себя нормально.

В свою очередь, Министерство образования Азербайджана предписало своим местным подразделениям провести "активные просветительские и объяснительные работы медико-профилактического характера с коллективом школ, учениками, их родителями". Руководителям школ поручено проконтролировать обеспечение медпунктов необходимыми медицинскими принадлежностями и создать условия для проведения санитарно-эпидемиологических работ. Рекомендовано также ограничить проведение массовых мероприятий.

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское судоходство" сообщило о дезинфекционных работах на судах этой компании.

На фоне сообщений о росте числа больных коронавирусом в Иране, в Азербайджане наблюдается ажиотажный спрос на медицинские маски и спирт. Утром 25 февраля масок не оказалось в десяти аптеках Ясамальского и Сабаильского районов Баку. На дверях аптек висят соответствующие объявления. Также невозможно найти обычный медицинский спирт, остался только спрей, цена которого выросла с 1,7 до 2 манатов (с 1 до 1,2 доллара), передал корреспондент "Кавказского узла".

Ранее, в Минэкономики корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что Государственная служба по контролю над потребительским рынком проводит расследование в связи с изменениями цен. В случае выявления фактов искусственного завышения стоимости товаров будут приняты меры в порядке, предусмотренном законодательством, заявили в ведомстве.

Кабинет министров Азербайджана рекомендовал гражданам Азербайджана воздержаться от поездок в Иран.

По словам жителей Астаринского района, с 23 февраля негласно граница с Ираном закрыта. "С 23 февраля в Иран с азербайджанской стороны невозможно пройти и проехать. В то же время, Иранская сторона не пропускает своих в Азербайджан. В Азербайджан пускают возвращающихся граждан Ирана", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель пограничного города Астара Алирза Гусейнов.

В Госкомтаможни Азербайджана не подтвердили информацию о закрытии границы с Ираном. В ведомстве корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что многие из-за мер предосторожности воздерживаются от поездок.