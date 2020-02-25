Суд в Махачкале продлил срок ареста четверым Свидетелям Иеговы*

25 февраля 2020, 20:54

Советский райсуд Махачкалы повторно вынес решение о продлении срока ареста четверым дагестанским Свидетелям Иеговы* до 27 марта.

"Кавказский узел" писал, что Свидетели Иеговы* Арсен Абдуллаев, Мария Карпова, Антон Дергалев и Марат Абдулгалимов находятся в СИЗО с июня 2019 года. Суд в Махачкале 24 января продлил им арест до 27 марта, но верующие обжаловали это решение, и Верховный суд Дагестана 13 февраля отменил его, указав, однако, что как минимум до 27 февраля верующие остаются под стражей. Суд первой инстанции, согласно этому решению, должен повторно рассмотреть этот вопрос в ином составе.

В апреле 2017 года Минюст добился решения суда о ликвидации всех организаций "Свидетели Иеговы"* в России. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и его филиалы были объявлены экстремистскими организациями и вошли в перечень запрещенных, сообщается в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия этого судебного решения для Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Суд сегодня вновь продлил срок содержания под стражей Арсена Абдуллаева, Марии Карповой, Антона Дергалева и Марата Абдулгалимова.

"Суд постановил продлить срок содержания под стражей обвиняемым на два месяца, то есть до 27 марта 2020 года включительно", - сообщил представитель суда корреспонденту "Кавказского узла".

Родственников обвиняемых не поставили в известность о дате судебного заседания, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" супруга Арсена Абдуллаева Суат Абдуллаева.

"Многие выехали для участия в заседании кассационного суда в Пятигорске. Нас не известили о том, что на 25 февраля назначен суд в Махачкале. Говорили, суд будет после вторника, поэтому многие родные и близкие на суд не попали", - рассказала Абдуллаева.

Жалоба одной из арестованных в Дагестане Свидетелей Иеговы* Марии Карповой принята и будет рассмотрена 26 февраля кассационным судом в Пятигорске.

По информации суда, на сегодняшнем заседании присутствовали адвокаты, обвиняемые и около 10 родственников. "Процесс открытый, кто хотел, мог присутствовать, все были вовремя уведомлены о дате заседания", - заявили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Советского райсуда Махачкалы.

* 396 организаций Свидетелей Иеговы в России признаны экстремистскими, их деятельность в стране запрещена судом.