Решение об аресте дагестанских Свидетелей Иеговы* отправлено на пересмотр

13 февраля 2020, 14:22

Верховный суд Дагестана отменил сегодня решение продлить срок содержания под стражей четверых Свидетелей Иеговы* из Дагестана, обвиненных в экстремизме.

Как сообщал "Кавказский узел", Свидетели Иеговы* Арсен Абдуллаев, Мария Карпова, Антон Дергалев и Марат Абдулгалимов находятся в СИЗО с начала июня 2019 года. 24 января суд продлил им срок ареста до 27 марта, однако верующие обжаловали это решение.

Несмотря на отмену решения суда, обвинямые останутся под стражей как минимум до 27 февраля, передал корреспондент "Кавказского узла", посетивший сегодня рассмотрение апелляции в Верховном суде Дагестана.

"Материал направить на новое судебное разбирательство в ином составе суда. Избрать в отношении Абдуллаева, Карповой, Дергалева и Абдулгалимова меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на 14 суток до 27 февраля", - огласил свое решение судья.

Напомним, что в апреле 2017 года Минюст добился постановления суда о ликвидации всех организаций "Свидетелей Иеговы"* в России. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и его филиалы вошли в перечень запрещенных организаций, сообщается в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Новости о преследовании Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 организаций Свидетелей Иеговы в России признаны экстремистскими, их деятельность в стране запрещена