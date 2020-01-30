Свидетели Иеговы* в Дагестане обжаловали продление ареста

30 января 2020, 23:28

Четверо обвиняемых в экстремизме дагестанских Свидетелей Иеговы* подали апелляции на решение суда, продлившего им арест до 27 марта. Родные арестованных сообщили о мощной поддержке от соверующих из других регионов.

Как писал «Кавказский узел», 24 января суд до 27 марта продлил арест четырем дагестанским Свидетелям Иеговы*. Верующие Арсен Абдуллаев, Мария Карпова, Антон Дергалев и Марат Абдулгалимов находятся в СИЗО с начала июня 2019 года по обвинению в экстремизме.

20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил иск Минюста, попросившего ликвидировать все организации "Свидетели Иеговы"* в стране как экстремистские. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и его филиалы вошли в перечень запрещенных организаций, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Информацию о событиях, связанных с этим иском Минюста, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Апелляционные жалобы на продление ареста в Советский районный суд Махачкалы подали все четверо обвиняемых, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Максим Первунин. По его словам, подвижек в следствии практически нет. Адвокат, с его слов, спрашивал следователя, зачем держать в СИЗО верующих с мирными религиозные взглядами. На это следователь ответил: такая установка.

"На заседании суда два месяца назад судья задавал вопросы следствию, что реально происходит в деле. Следователь толком не мог ответить", - напомнил Первунин.

По прогнозам адвоката, апелляция верующих на продление ареста будет рассмотрена в течение месяца. "В кулуарах следователь говорил, что планирует передать дело в суд в начале февраля", - добавил Максим Первунин.

Приехали сотни людей из разных регионов. Ожидая решения суда, они пели песню про любовь к ближним

Жена одного из обвиняемых Суат Абдуллаева рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что разделяет религиозные убеждения мужа. «У меня мама - христианка, отец - атеист, но он поддерживает нас. Мать мужа – мусульманка, была в хадже, его брат тоже был в хадже. Но они никогда не позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес другой религии», - рассказала супруга верующего.

По словам Суат Абдуллаевой, после ареста четырех дагестанских Свидетелей Иеговы* их соверующие сильно сплотились и оказывают им всяческую поддержку, и такая поддержка очень важна для арестованных в моральном плане. Так, на последнее заседание суда поддержать обвиняемых приезжали несколько сотен человек из разных регионов Северного Кавказа. «Приехали сотни людей из разных регионов. Ожидая решения суда, они начали петь песню про любовь к ближним. Полицейские и приставы не препятствовали этому», - рассказала Суат Абдуллаева.

Обвиняемому Арсену Абдуллаеву 41 год. До ареста он работал на частных заказах по водоснабжению и отоплению и был кормильцем семьи. Их сыну 18 лет, и он начал работать, чтобы помогать семье. "Если бы не финансовая поддержка друзей, пришлось бы тяжело", - призналась верующая.

Поддержка соверующих для нас очень ощутима. Это огромная помощь.

В СИЗО все четверо обвиняемых находятся в разных камерах. В камере Арсена Абдуллаева шесть человек. Жалоб на содержание у него нет, рассказала его жена.

«Поддержка соверующих для нас очень ощутима. Это огромная помощь», - подтвердила мать обвиняемого Антона Дергалева. Марина Дергалева рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что ее сыну 35 лет, он не женат, работал частным образом на свадьбах и торжествах специалистом по оформлению. Сама женщина и ее старший сын разделяют убеждения Антона.

Арест Артема Дергалева сказался на финансовом состоянии семьи. «Я на пенсии, он всегда помогал финансово, очень заботливый. Я живу в Пятигорске, и каждый раз ездить на суд затратно для меня», - рассказала Марина Дергалева.

Мать арестованного отметила, что ей разрешали свидания с сыном, но у нее есть жалобы относительно доставки в СИЗО электронных писем.

* 396 организаций Свидетелей Иеговы в России признаны экстремистскими, их деятельность в стране запрещена