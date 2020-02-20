20 февраля 2020, 21:24

Глава района в Азербайджане освобожден от должности на фоне спецоперации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился освободить от должности главу Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаила Велиева. Это кадровое решение было принято на фоне операции силовиков в районной администрации.

Как писал "Кавказский узел", служба госбезопасности Азербайджана провела сегодня спецоперацию в здании администрации Нефтчалинского района и задержала несколько человек по подозрению в нарушении прав местных жителей. По данным СГБ, сотрудники районной администрации, воспользовавшись своими полномочиями, причинили "колоссальный ущерб" правам граждан.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности главы Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаила Велиева, говорится в сообщении на сайте президента.

По неподтвержденной информации, Велиев был среди задержанных сегодня силовиками. "Сообщается об аресте Исмаила Велиева, 15 лет работавшего главой исполнительной власти, и его заместителя", - написал на своей странице в Facebook проживающий в Германии азербайджанский блогер Хабиб Мунтазир.

Велиев был задержан в своем рабочем кабинете в районной администрации, сказано на странице движения Nida в Facebook.

"Кавказский узел" пока не располагает подтверждением и не может проверить достоверность информации о задержании Велиева.

Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана не называет имена задержанных. В отделе общественных связей СГБ корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что исчерпывающая информация будет предоставлена позднее.

Примечание:

"Суд отказался смягчить наказание главе Международного банка Азербайджана", "Инцидент с захватом заложника произошел на грузино-азербайджанской границе", "Азербайджанские силовики начали спецоперацию на границе с Россией".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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